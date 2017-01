Spojenci si to mají říci dopředu, hodnotí Sobotka Trumpova cestovní omezení

„Spojené státy mají právo na to, aby přijímaly opatření ke zvýšení své bezpečnosti a pokud se rozhodnou, že tato opatření budou spočívat v určitém omezení vstupu osob do Spojených států, tak přirozeně i na to mají právo,“ řekl český premiér.

„Musí ale respektovat mezinárodní smlouvy a přirozeně je také důležité, aby všechna tato opatření byla efektivní, aby byla dostatečně promyšlená, aby byla zveřejněna včas, aby se o nich dozvěděli všichni partneři, tak aby toto opatření nezpůsobovalo chaos a zmatek,“ uvedl předseda vlády.

„To, že dnes Evropská komise analyzuje, jestli to může mít nějaké dopady na občany, kteří třeba mají dvojí občanství, ukazuje, že Spojené státy toto opatření dopředu nekonzultovaly Pokud do budoucna budou taková opatření přijímána, tak určitě by česká vláda přivítala, kdyby došlo k předchozí konzultaci mezi vládou Spojených států a mezi vládami spojenců a partnerů, protože jsme partneři a spojenci a partneři a spojenci by si takové věci měli říkat dopředu, tak abychom se na ně mohli připravit a abychom mohli vyloučit eventuální zmatky,“ řekl novinářům po jednání vlády Sobotka.

Prezident Donald Trump nařídil pozastavit na 120 dnů program na přijímání uprchlíků. Až do odvolání také zakázal vstup do země migrantům ze Sýrie a na tři měsíce lidem z dalších šesti zemí. Opatření se týká vedle Sýrie i Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu, tedy zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Hned se setkalo s kritikou v USA i po celém světě. Český prezident Miloš Zeman ho prostřednictvím svého mluvčího přivítal. (více zde)