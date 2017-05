Mou demisí končí vláda, ohradil se Sobotka. Premiér? Zaorálek či Chovanec

„Výklad ústavy i dosavadní ústavní praxe je zcela jasná. Demisí premiéra končí celá vláda,“ sdělil předseda vlády. „A tak to bude i v tomto případě,“ dodal ještě Sobotka.

„Pokud ČSSD dostane od prezidenta šanci, jsme schopni podat kandidátku. Premiér za sebe opakuje, že vidí jen dvě možné alternativy ze sociální demokracie,“ řekl ve čtvrtek novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Potvrdil, že alternativami jsou on a první místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec.



O tom, jestli demise předsedy vlády v každém případě znamená i konec jeho kabinetu, pochybovali už ve středu ráno při příchodu na vládu někteří ministři. A prezident Miloš Zeman se podle Práva chystá udělat právě to, že přijme demisi Sobotky, ne vlády.

To je ale pro sociální demokracii a předsedu vlády nepřijatelné. Demisi podává jen proto, aby ve vládě v každém případě skončil ministr financí a předseda ANO Andrej Babiš. Sociální demokraté se také ve středu večer shodli, že omezující podmínkou pro sestavení vlády nové, do parlamentních voleb, je to, že v ní nesmí figurovat právě dosavadní ministr financí. (více zde)



Zeman v roce 2013 přijal demisi Petra Nečase a skončila celá vláda. Odmítl akceptovat, aby se premiérkou stala Miroslava Němcová z ODS a jmenoval proti vůli parlamentní většiny „svou“ vládu v čele s Jiřím Rusnokem. Ta pak nezískala důvěru.

K demisi se Sobotka rozhodl, aby zabránil tomu, že Zeman jeho návrh na odvolání Babiše nepřijme. Naopak hnutí ANO, které Sobotkovo rozhodnutí podat demisi vlády překvapilo, říká, že do voleb má dovládnout kabinet v demisi, do jehož čela by byl dosazen jen jiný premiér, jehož vybere ČSSD, ale s tím, že ministr Babiš by v něm zůstal.

Odklad demise až po návratu Zemana z Číny podle premiéra není žádný velký posun. „Už včera jsem informoval během jednání vlády členy vlády a také média, že demisi podávám k polovině května,“ uvedl ve čtvrtek předseda vlády. „Bude rozumné to udělat vzápětí po jeho příjezdu,“ sdělil iDNES.cz premiér v narážce na Zemanovu cestu do Číny.

Na Hrad míří proto, aby se Zemanem domluvil konkrétní termín. „Do té doby je prostor jednat o politickém řešení a nové vládě v rámci koalice,“ uzavřel předseda vlády.

Opoziční pravicové strany chtějí předčasné volby

Schůzka zástupců stran u předsedy Sněmovny Jana Hamáčka z ČSSD potvrdila, že TOP 09 bude usilovat o mimořádnou schůzi k rozpuštění Sněmovny, volby by měly být podle této strany v červnu. ODS se už dřív vyslovila pro zářijový termín.

„Budeme usilovat o to, aby v nejbližší možné době byla svolána mimořádná schůze, na které se Sněmovna rozpustí,“ prohlásil šéf klubu TOP 09 a Starostů Michal Kučera.

K rozpuštění Sněmovny je ale třeba najít 120 hlasů a dosavadní vládní strany předčasné volby neupřednostňují. „Vládní koalice má zájem, aby Sněmovna dál fungovala, schvalovala zákony tak, jak je to naplánováno,“ řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Premiér Bohuslav Sobotka oznamuje, že podá demisi vlády: