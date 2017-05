Sobotka sliboval seniorům vlak zdarma, Babiš garantovaný důchod

„Myslím, že senioři u nás by si zasloužili podobný přístup z hlediska cestování, jako dneska můžete zažít na Slovensku, to znamená, že senioři a studenti mají šanci jezdit vlakem zdarma. Myslím, že po volbách bychom se k tomu měli dostat, že bychom tuhle možnost, podobně jako mají slovenští senioři, měli dát i seniorům v České republice,“ prohlásil šéf ČSSD Sobotka.

„Moje generace, mladší generace, musí vám vracet to, co jste udělali pro nás,“ řekl seniorům a seniorkám. Odmítl obnovení poplatků ve zdravotnictví.

„Souhlasím s tím, že je potřeba určit minimální důchod. To bychom určitě chtěli prosazovat,“ oslovil seniory lídr ANO a ministr financí Babiš. Mluvil také o tom, že by mělo podle něj vzniknout ministerstvo veřejného investování. „Udělali jsme maximum proto, abychom zlepšili důchodcům život,“ přesvědčoval přítomné.

„Je na vás, kdo ve vládě se bude starat o seniory. Jestli ti, kteří tady mluví desítky let a žijí z našich daní, nebo ti, kteří se o sebe postarali a možná chtěli udělat něco pro jiné,“ řekl seniorům Babiš.

Rada seniorů vyzvala vládu, aby do voleb prosadila zákon o sociálním bydlení. „Pravice dělá obstrukci, budeme se snažit, abychom tu obstrukci zlomili,“ řekl k zákonu o sociálním bydlení premiér. Šance, že zákon do voleb projde, ale podle něj není vysoká. Babiš řekl, že o nároku na sociální byt by podle něj měly rozhodovat obce, ne centrální instituce a úřady práce.

„Pokud chcete seniorské hlasy ve volbách, musíte si je zasloužit,“ řekl před oběma politiky, kteří si za seniory odskočili v průběhu vládní krize, předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes.