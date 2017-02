Ví vůbec něco o průmyslu? komentoval Zeman možného kandidáta za Mládka

Zeman ve Sněmovně komentoval možnost, že by se novým ministrem průmyslu mohl stát Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády a koordinátor digitální agendy, jinak též blízký Sobotkův spolupracovník a kritik prezidenta Zemana. Sobotka přitom ani v úterý nechtěl říci, koho do vlády navrhne,dokud to nepoví přímo Zemanovi.

Premiér Bohuslav Sobotka a státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza

„Upozornil bych taktně i na to, že do voleb zbývá osm měsíců, no a než se ministr průmyslu seznámí s průmyslem, tak jsou volby,“ uvedl prezident.

Zastal se Mládka, kterého chce Sobotka z vlády vyhodit. „Ještě v pátek označil v rozhovoru pro HN Jana Mládka za schopného ministra, kterého nehodlá odvolávat, no a z toho vyplývá, že zřejmě přes víkend změnil názor,“ řekl Zeman. Nevyjádřil se ale jasně, zda a jak rychle Sobotkovi vyhoví.

Premiér myslí, že by prezident měl Mládkova nástupce jmenovat bez odkladu. „Já jsem odpovědný za složení vlády,“ zdůraznil předseda vlády. Nepředpokládá, že Hrad bude výměnu komplikovat. Ohradil se i proti atakům Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka na sociálních sítích.

Za nepodstatné považuje premiér to, že prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček bezprostředně po tom, co Sobotka oznámil vyhazov Mládka z vlády, začal na sociálních sítích „ostřelovat“ Sobotkova blízkého spolupracovníka Tomáše Prouzu, o němž se nejčastěji spekuluje jako o favoritovi na místo po Mládkovi.

„Nespekuluji o tom kandidátovi na veřejnosti. Pokládám za slušné, abych jako prvního s tím návrhem seznámil prezidenta republiky. Mám domluvenou schůzku s panem prezidentem ve čtvrtek odpoledne,“ řekl Sobotka. „S nikým jiným o tom diskutovat nemusím a nemusím o tom diskutovat ani přes média. Mým partnerem na základě Ústavy České republiky je pouze prezident republiky,“ odmítl Sobotka vměšování se Ovčáčka do toho, kdo může být ve vládě.

Zemanův mluvčí sérií tweetů zpochybňoval Prouzu. „T. Prouza je pověstný úzkým vztahem k politickým neziskovkám, které účelově útočí na pana prezidenta a přiživují se na ‚boji s propagandou‘,“ napsal třeba Ovčáček na Twitteru.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci T. Prouza je pověstný úzkým vztahem k politickým neziskovkám, které účelově útočí na pana prezidenta a přiživují se na "boji s propagandou". odpovědětretweetoblíbit

„Měnili jsme členy vlády několikrát. Týkalo se to změn za hnutí ANO, tam pan prezident žádné z těchto změn nekomplikoval, týkalo se to změn za sociální demokracii, tam pan prezident také žádné z těchto změn nekomplikoval. Nemám důvod si myslet, že by pan prezident měl důvod zasahovat do ústavních kompetencí předsedy vlády a nějakým způsobem komplikoval změny ve vládě,“ dodal později Sobotka.

Řekl, že respektuje ústavní pravomoci prezidenta a předpokládá, že tak se bude chovat i Miloš Zeman.