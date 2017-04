Boj o změnu nemocnic. ANO a ČSSD se přou, zda jim hrozí privatizace

Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje průhlednější a efektivnější řízení veřejných nemocnic. „Změní se to, jak mohou hospodařit, protože dnes nemůžou skoro nic, nemůžou vzít ani auto na leasing,“ řekl iDNES.cz Ludvík.

Nemocnice, jichž se má zákon týkat Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice v Motole

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústřední vojenská nemocnice

Vojenská fakultní nemocnice Praha

Na dotaz, jak se bude v takovém případě postupovat vůči těm nemocnicím, které by se měly přeměnit, ale dlouhodobě se potýkají s velkými dluhy, opáčil: „Ministerstvo financí je ochotno udělat takzvaný cash pooling, to znamená, že tam nalije peníze, ale bude je chtít zpátky v nějakém horizontu.“

„Já jsem někdy obviňován, že je to lex Ludvík, ale on je to spíš lex Antiludvík,“ řekl poslancům ministr a bývalý šéf Fakultní nemocnice Motol, jedné z těch, které by se měly změnit na univerzitní. Univerzitní nemocnice by měly smlouvy s vysokými školami, jejichž studenti se budou v nemocnicích vzdělávat. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve Sněmovně ideu přeměny fakultních nemocnic také hájil s tím, že je to jinde běžné.

O chodu nemocnic i o případném prodeji nemocnic bude v případě schválení zákona rozhodovat sedmičlenná rada, ve které budou sedět zástupci ministerstva zdravotnictví i financí, univerzity i zaměstnanců.

Zákon o univerzitních nemocnicích dostali v úterý na stůl poslanci v prvním čtení. Ačkoli jde o vládní návrh, výhradami se netajil šéf zdravotního výboru Rostislav Vyzula z hnutí ANO.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, jeho náměstkyně Lenka Teska Arnoštová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve Sněmovně

„Vidíme tam celou řadu problematických míst. Jedna třetina fakultních nemocnic hospodaří výborně, ale jedna třetina je dlouhodobě ztrátová. I když dostanou určitý úvěr od státu a budou ho dlouhodobě splácet, některým se to nepodaří. A potom se může stát, že budou prodány, zprivatizovány. V případě dluhové pasti, v případě privatizace by to pacient poznal,“ uvedl Vyzula.

Ludvík se proti tomu ohradil. Nic takového podle něj nebude možné. Vytváření nových dluhů by pak podle ministra zdravotnictví mělo zabránit to, že členové rady nemocnice by měli majetkovou odpovědnost za její činnost.

Kriticky vůči zákonu vystoupil také expert ODS pro oblast zdravotnictví Bohuslav Svoboda. „Zákon dostatečně neřeší otázky řízení nemocnic, spolurozhodování univerzit a řešení finanční situace některých fakultních nemocnic, které jsou zadlužené a není jasné, kdo dluhy převezme,“ uvedl Svoboda.

Nechápe, proč ministerstvo zákon předkládá na poslední chvíli, necelý půl rok před koncem volebního období. Totéž vadí i dalším opozičním stranám, a to jak TOP 09, tak Úsvitu.

„Je velkou chybou, že tento důležitý transformační zákon, který transformuje fakultní nemocnice na univerzitní nemocnice, přichází až v závěru volebního období,“ řekl poslanec TOP 09 Martin Plíšek. „Zarazilo nás, že teprve na sklonku tohoto volebního období se zákon projednává, když byl nachystán už v roce 2006,“ uvedl poslanec Úsvitu Jiří Štětina. Jak TOP 09, tak Úsvit ale zároveň předem deklarovaly, že zákon nechají projít prvním čtením, tak aby se jím poslanci dál mohli zabývat ve výborech.