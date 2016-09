Sněmovna schválila Senátem zpřesněnou novelu limitující volební výdaje

Senátní úpravy mají mimo jiné zabránit tomu, aby se náklady na kampaň nekandidujících „třetích osob“ nezapočítávaly do limitů kandidujících stran a hnutí bez jejich vědomí. Koalice se s opozicí ve Sněmovně přes hodinu přela o to, zda nová pravidla budou v praxi skutečně účinná a nebude je možné obcházet.

Novela počítá s tím, že v případě voleb do Sněmovny bude moci každé kandidující uskupení za kampaň utratit maximálně 90 milionů korun. V případě krajských voleb má být limit stanoven na sedm milionů korun na kraj. Kandidáti na senátora by podle návrhu nesměli dát za kampaň více než 2,5 milionu korun. Padesátimilionový strop pro evropské volby by nadále měli dodržovat i kandidáti na prezidenta.

Zavedení limitů se nebude týkat komunálních voleb ani voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, byť plní roli krajského zastupitelstva.

Norma má také zvýšit stranám pro sněmovní a evropské volby volební kauci, tedy příspěvek politických stran státu na volební náklady, a to z 15 000 na 19 000 korun. Ministerstvo vnitra to zdůvodnilo inflací.

Novela počítá také s povinným zřízením transparentních volebních účtů a podřízením dohledu nad hospodařením stran novému nezávislému úřadu.