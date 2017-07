Nebudeme blokovat Pařížskou dohodu o ochraně klimatu, slíbil Fiala

Podle premiéra Bohuslava Sobotky by byla ostuda, kdyby Česko během tohoto volebního období ratifikaci nedokončilo.

Cílem dohody, od které po zvolení Donalda Trumpa prezidentem odstoupily Spojené státy americké, je udržet teplotu na Zemi, tak aby nestoupla výše než o jeden a půl stupně v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí.

„Jsme momentálně v Evropě poslední zemí, která ještě Pařížskou dohodu neratifikovala. Je to ostuda. Dopady klimatické změn nejsou jen na lední medvědy . Můžeme vidět vlny veder, přívalové srážky, to všechno se bude zhoršovat,“ řekl ministr životního prostředí, vicepremiér Richard Brabec. Česká republika by se podle něj neměla řídit tím, co udělaly USA, ale zdravým rozumem.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura řekl, že Pařížská dohoda si zaslouží důkladné projednání, protože má platit devadesát nebo sto let a neobsahuje žádné sankce. Odmítl, že by občanští demokraté něco obstruovali, protože dohodou se zatím Sněmovna zabývala při čtyřech jednáních dohromady jen tři hodiny a dvacet minut, z toho poslanci ODS mluvili méně než polovinu času. Od posledního jednání o Pařížské dohodě proběhlo 121 dnů, což je podle Stanjury důkaz, že to pro vládní koalici není až taková priorita, jak tvrdí.

„Jsem optimistický člověk. Tak budu věřit, že když to od ODS zaznělo, že skutečně jednání blokovat nebude,“ reagoval na prohlášení šéfa občanských demokratů Brabec. Protože poslanec ODS Jan Zahradník avizoval, že má připravené vystoupení na desítky minut, záhy se podle ně uvidí, zda slib o neblokování schůze kvůli Pařížské dohodě platí, či nikoli.

„Je čas diskuse a je čas přijmout rozhodnutí. Je to v zájmu České republiky,“ řekl ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.