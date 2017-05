Podnikatelé jsou likvidováni zajišťovacími příkazy, útočí TOP 09 na vládu

Počet zajišťovacích příkazů klesl, vybraná suma stoupla Finanční správa loni vydala 1561 zajišťovacích příkazů na 3,3 miliardy korun. O rok dříve to bylo 1605 příkazů na částku 3,6 miliardy korun. Zároveň z těchto příkazů správa získala loni zhruba 1,1 miliardy korun a o rok dříve 822 milionů Kč. Nepatrný počet firem přitom uspěl se zrušením zajišťovacího příkazu u soudu. Vyplývá to ze statistik, které Finanční správa poskytla ČTK. Zajišťovací příkaz je jedním z institutů finanční správy proti potenciálním neplatičům daní. Úředníci mohou předpokládanou daň vybrat dopředu a zadržet tak peníze nebo majetek, dokud firma neuhradí částku uvedenou v příkazu. Správce daně však musí mít podle daňového řádu vážné a důvodné pochybnosti o tom, že by tato daňová povinnost bez použití zajištění byla po vyměření uhrazena.