Seniorům říkejte starší lidé, těhotným raději těhotní lidé, radí v Británii

Označení „těhotný člověk“ nebo „těhotní lidé“ se do doporučení asociace dostal kvůli takzvaným transgender občanům, tedy lidem s nevyjasněnou sexuální orientací (pojem transgender je v odborných publikacích popisován jako nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím, pozn. red.).

Britská lékařská asociace Britská lékařská asociace je odborovou organizací lékařů ve Spojeném království. Poskytuje konzultace lékařům v souvislosti s pracovními smlouvami, mzdou i diskriminací na pracovišti. Za práva lékařů asociace bojuje i na parlamentní úrovni. Zdroj:BMA.org

V doporučení k této problematice se píše: „Většina těch, kteří otěhotněli nebo porodili, se označuje za ženy. Můžeme do této skupiny však také připočíst muže se změněným pohlavím... V tom případě bychom měli hovořit o těhotných lidech místo nastávajících matek.“

Směrnice zřejmě naráží na případ dvacetileté Britky Hayden Crosseové, která se narodila jako žena, ale touží se stát mužem. Nyní podstupuje hormonální léčbu, operaci však odložila kvůli těhotenství. Jedná se o jediný případ ve Spojeném království, kdy člověk během změny pohlaví otěhotněl.

Interní dokument se pochopitelně nezaměřuje pouze na správnou terminologii u těhotenství. Pracovníkům asociace například radí, aby se vyhnuli označení „staří lidé“, ale používali mírnější variantu „starší lidé“.

V některých bodech jdou doporučení do neobvyklých detailů. Pojem příjmení (v angličtině surname nebo last name), se doporučuje nahradit slovem rodné či rodinné jméno (family name). U slov lidstvo (mankind) a manpower (pracovní síla) se doporučuje náhrada za slova „humanity“ a „personnel“. První varianta totiž obsahuje slovo „man“ a působí tedy příliš maskulinně. Nedoporučuje se také používání slova mongoloidní či spastický, ale obecnější „osoba s mozkovou obrnou“.

Dokument pro pracovníky asociace

Doporučení má podobu 14stránkového dokumentu s názvem Příručka pro efektivní komunikaci: Inkluzivní jazyk na pracovišti. Mluvčí asociace upozorňuje, že jde o doporučení výhradně pro zaměstnance a představitele asociace, kteří mají za cíl „vytvořit inkluzivní pracovní prostředí“. Samotných lékařů by se podle serveru The Telegraph týkat neměla.

Doporučení kritizují někteří politici i církevní představitelé. „Kam ten svět spěje, když nemůžete těhotnou ženu označit za nastávající matku?“ sdělil konzervativní poslanec Philip Davies. Reverend Philip Egan doporučení přirovnává ke knize 1984 od George Orwella. „Je to další příklad, jak se snaží kontrolovat naše myšlenky a způsob, jakým mluvíme,“ uvedl.

Představitelé transgender komunity však směrnici vítají. „Transgender lidé mohou být také rodiči. Je to velký krok k prevenci jejich diskriminace. Fakt, že se v tomto ohledu mění terminologie, je pozitivní pro všechny, kteří chtějí být rodiči,“ uvedla Heather Ashton z organizace TG Pals.