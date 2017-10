Praha brojí proti nevýhodným směnárnám. Strážnice od jedné odháněly turisty

Směnárna Chequepoint na rohu Staroměstského náměstí, v místě, kde do něj ústí Železná ulice, je jednou z těch, která má u cizinců nejhorší pověst. Za jedno euro zde totiž dostanou jen patnáct korun, navzdory tomu, že aktuální kurz České národní banky je téměř dvacet šest korun.

Jenže s pozdějšími stížnostmi nepochodí. Směnárny si totiž mohou kurz nastavit podle vlastního uvážení a žádný zákon ani vyhlášku tím neporušují. Taková situace samozřejmě nepřispívá dobrému jménu České republiky a jejího hlavního města v zahraničí.

Od nevýhodné směny se proto cizince snažila aktivněji odradit i městská policie. Ve středu před zmíněnou směnárnou postávala dvojice strážnic v uniformách. „Varují turisty a říkají jim: pozor, v této směnárně dostanete za euro patnáct korun. A každý turista se otočí,“ uvedl reportér Janek Rubeš, který se problematice pražských směnáren dlouhodobě věnuje a který na strážnice jako první upozornil na svém twitterovém účtu.

Ve čtvrtek, tedy o den později, už však strážnice před směnárnou nestály a turisté si v ní peníze čile vyměňovali.

Zdá se totiž, že nejde o žádné trvalé opatření. „Je to také o personálním stavu, strážníci nemohou dělat jen toto,“ uvedl pro iDNES.cz pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava. Podle něj ale informace o nevýhodných směnárnách poskytují turistům běžně. „Vykonávají to v rámci služby. Ano, je pravda, že teď se na to více dívají a jsou k tomu více senzitivní,“ dodal radní.

Podle mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové jsou dotazy na výhodnost a naopak nevýhodnost směnných kurzů jedněmi z nejčastějších, které turisté na strážníky mají. Hned po těch, které se týkají zón placeného stání, umístění služeben policie v případě, že jsou okradeni, a nasměrování k památkám.

Praha chce nevýhodné pasti na turisty omezit zákonem

Ač tedy s policejním dozorem před dveřmi nevýhodných směnáren nemohou turisté počítat každý den, Praha připravuje jiná dlouhodobá opatření.

Předseda pražského zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek předložil ve středu primátorce Adrianě Krnáčové návrh novely zákona o směnárnách. Ten by měl nově Praze i dalším obcím umožnit zakázat extrémně nevýhodné kurzy.

„Praha by si tak například mohla zvolit, že se v centru města směnný kurz eura a amerického dolaru nesmí lišit od kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou o více než deset procent,“ vysvětluje Michálek. To by podle něj neměl být problém, jelikož mnohé směnárny v centru města se v tomto rozmezí již dnes pohybují. „Turisty jich podvádí jen několik,“ dodává Michálek.

O možnosti předložit sněmovně návrh novely zákona bude rada hlavního města jednat během příštích čtrnácti dnů. Praha mimo to připravuje také informační kampaň, která má turisty na nevýhodné směnárny upozornit a zároveň i prověření, zda některé z nich neprovozují svou činnost v objektech vlastněných magistrátem.

Dvě hodiny na rozmyšlenou

Souběžně s tímto návrhem připravuje Česká národní banka i vlastní novelu směnárenského zákona, podle které by mohl turista od smlouvy do dvou hodin odstoupit, pokud by po směně zjistil, že si peníze nevyměnil výhodně.

Novela by také směnárnám stanovila povinnost mít jen jeden kurzovní lístek. Dnes mají totiž některé z nich dva – jeden pro běžné klienty a druhý pro ty, kdo si chtějí vyměnit velké množství peněz. Pokud se nevyskytnou žádné problémy, mohla by novela České národní banky platit od začátku roku 2019.