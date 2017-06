Byl to lynč, tvrdí Romové z osady Zborov o zákroku slovenské policie

Měsíc po zásahu zveřejnilo Evropské centrum pro práva Romů video, kde je zákrok zaznamenán a kde někteří policisté s pomocí obušků nutí obyvatele osady zacházet do domů. Na konci videa je například vidět, jak jedna ze starších žen, poté co do ní vrazí policista, padá na zem.

„Je úplně jedno, proč tam ti policisté přišli, že to v tomto případě bylo na zavolání samotných Romů. Zásah byl ale absolutně neadekvátní a hlavně nezákonný,“ říká k incidentu Peter Polák, bývalý zmocněnec slovenské vlády pro romskou menšinu.

Polák se angažoval i po zákrocích policie v jiných osadách a navrhoval povinnost pro policisty nosit při zásazích kameru, která by zákroky nahrávala.

Upozornil také na to, že podle zborovských Romů se policisté po zákroku do osady vrátili a nutili obyvatele osady, aby smazali videozáznamy, které na místě pořídili.

„Policisté použití obušku jen naznačovali“

To naopak odmítá slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Podle něj byl zákrok zákonný a policisté se určitě na místo nevraceli, protože by o tom existovaly záznamy ze sledování policejních aut.

„Jiný způsob, jak se dostat k tomu incidentu, kvůli kterému vlastně policisté na místo přijeli, se dle mého názoru použít nedal. Mnozí policisté spíš naznačovali použití obušku, než aby ho reálně použili,“ prohlásil Gašpar na tiskové konferenci, kterou k incidentu policie svolala.

Obyvatelé osady s tím nesouhlasí. Podle nich policisté napadali i Romy, kteří nijak nekladli odpor ani nebránili zákroku.

„Policajti nejdřív zbili moji tchyni, když jsem pro ni běžela s dvěma švagrovými a přítelem. Toho zbili taky a potom zbili i mě. Policajt mě uhodil, když jsem byla ještě těhotná. Spadla jsem a nic víc si už nepamatuju. I záchranáři, co mně pomáhali, říkali, že se policajti asi zbláznili,“ tvrdí jedna z romských žen, kterou musela ošetřit záchranka. Fakt, že na místě museli zasahovat i záchranáři, potvrdil i policejní prezident.

I ostatní obyvatelé osady popisují incident stejně. Když autor tohoto textu osadu navštívil, ukazovali mu někteří jizvy, které podle nich mají právě po dubnovém policejním zásahu.

Chcete další Zborov?

Věc řeší slovenská policejní inspekce, ta má vyšetřit, zda byl nebo nebyl zákrok adekvátní. Podle policejního prezidia navíc budou slovenští policisté krom povinných fyzických testů procházet také testy psychologickými. Podobná situace totiž v romských osadách není ojedinělá. Už v minulosti se stal podobný incident například v Moldavě nad Bodvou, kde měli policisté zbít místní obyvatele, nebo v osadě Vrbnica. Ani tento incident není dosud došetřený.

Na konci května se na internetu objevilo další video, tentokrát z romské osady Podskalka-Humenné. Policie tam zastavila u potyčky dvou dětí a policista začal na tamní obyvatele křičet, že pokud nechtějí další Zborov, mají okamžitě odejít, protože jinak tam za chvíli přijede dvě stě policistů a potom „zjistí, co to je“.

Slovenská policie má přitom specialisty, kteří se mají zaměřovat přímo na romské komunity v osadách. Podle policejního prezidenta až šedesát procent pracovní doby tráví komunikací s lidmi v osadách. Mezi ty problémové je zařazena i osada Zborov.