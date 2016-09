Na Slovensku se zřítil vrtulník záchranářů, čtyři lidé zemřeli

Neštěstí se podle slovenského serveru TV NOVINY stalo v lokalitě Strelníky u Banské Bystrice. Vrtulník letěl ze zásahu a na palubě byli v době nehody tři záchranáři - dva muži a jedna žena - a jeden zraněný pacient.

Pacientovi, který si předtím při pádu poranil nohu, přiletěli záchranáři na pomoc ve středu kolem deváté večer. Podle místních šlo údajně o osmatřicetiletého muže, který má ve Strelníkách chatu a vydal se na procházku.

Jen půl minuty poté, co vrtulník vzlétl, se podle serveru z vysílačky začaly ozývat podivné zvuky a brzy nastalo ticho. Od té doby se z posádky nikdo neozval. Pátrací týmy ráno potvrdily, že tragédii nikdo nepřežil. Podle svědků se stroj zřítil a údajně se měl ozvat zvuk připomínající výbuch.

„Vrtulník přistál. Letečtí záchranáři ošetřili a naložili zraněného do vrtulníku a vzlétli. Trvalo to jen chvíli, do minuty, a ozvalo se takové tlumené bouchnutí. Nevěděli jsme, co se stalo, ale najednou jsme neslyšeli vrtulník,“ řekl podle listu Denník N Peter Buran, který je kameramanem soukromé televize Joj a který byl ve Strelníkách, když se vrtulník zřítil.

Na místo vyrazili hasiči a policisté, pátrání však ztěžovala tma a nepřístupný horský terén. S pomocí vrtulníku slovenského ministerstva vnitra nakonec zřícený stroj našli.

„Po odletu z místa události se dispečinku služby ATE nepodařilo navázat žádný další kontakt s posádkou. Následně byly aktivovány příslušné záchranářské složky, které po nezvěstném vrtulníku pátraly v těžko přístupném terénu několik hodin. V brzkých ranních hodinách se našly nejprve trosky vrtulníku a poté dvě těla, která nebyla dosud identifikována,“ informovala pro server Noviny mluvčí záchranářů Zuzana Hopjaková.

Padesátiletý pilot vrtulníku podle ATE patřil k nejzkušenějším ve společnosti. Nalétáno měl přes 4640 letových hodin a součástí leteckého záchranářského týmu byl od roku 1995.

Posádka vrtulníku se podle portálu Aktuality.sk specializovala na slaňování v těžce dostupném terénu. Šlo o nový stroj Bell 429, který záchranáři v závěru srpna představili mediím a který doplnil dříve používané vrtulníky Agusta. Na místo podle HN Online dorazil slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, který později rovněž potvrdil čtyři oběti.

Podobná tragédie se na Slovensku stala i loni v srpnu. Celá čtyřčlenná posádka záchranářského vrtulníku tehdy nepřežila pád stroje, který se zřítil ve Slovenském ráji, kam letěl na pomoc zraněnému chlapci.

