Na Slovensku odsoudili exministry, miliardový tendr vyvěsili na nástěnku

Bývalému ministrovi výstavby Marianu Janušekovi slovenský Specializovaný trestní soud, který sídlí v Pezinku u Bratislavy, vyměřil trest vězení na dvanáct let, jeho nástupci Igoru Štefanovovi na devět let. Současně jim uložil pokutu shodně ve výši třiceti tisíc eur (771 tisíc korun) a na pět let jim zakázal působit ve státních orgánech. Tresty pro exministry jsou v rozmezí, které navrhovala prokuratura.



Zmiňovanou pětici prokuratura obžalovala za tendr v hodnotě zhruba 120 milionů eur (3,1 miliardy korun) na dodání některých služeb pro čerpání peněz z fondů Evropské unie. Oznámení o soutěži ministerstvo pod vedením Janušeka zveřejnilo v roce 2007 na těžko dostupné informační vývěsce ve své budově. Do tendru se přihlásilo jediné konsorcium, které zakázku získalo a které bylo podle medií blízké Slovenské národní straně. Ta je součástí koalice nynějšího premiéra Roberta Fica a Janušeka do ministerské funkce nominovala.

Po propuknutí aféry Janušek v roce 2009 odstoupil z funkce ministra výstavby a regionálního rozvoje, ve které ho nahradil jeho stranický kolega Štefanov. Ten dříve zastával vedoucí pozici v agentuře ovládané ministerstvem výstavby a podílel se na zmiňovaném tendru. Štefanov byl později kvůli svému angažování v tendru z postu ministra odvolán.

Policie v případu obvinila bývalé ministry a další osoby v letech 2011 a 2012. Vyšetřování kauzy se protáhlo i kvůli tomu, že prokuratura ji v minulosti vrátila policii k došetření.