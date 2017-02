Kvůli hře o žhářském útoku ve Vítkově šetří slovenské divadlo policie

Rasově motivovaný žhářský útok ve Vítkově z roku 2009 je patrně nejznámějším případem svého druhu v České republice. Čtyři pravicoví extremisté tehdy vhodili do domku Romů tři zápalné láhve, soudy jim pak vyměřily tresty od 20 do 22 let vězení. Při útoku byly zranění tři lidé, nejvážněji plameny zasáhly nejmladší dvouletou holčičku.

Právě po ní pojmenovalo SND program, který vznikl jako reakce na povolební vývoj, kdy se do slovenské sněmovny dostali lidé s extremistickými názory. Dokumentární divadlo pod názvem Natálka je první z dvojice projektů SND, jejichž cílem je spolu s debatami se studenty upozornit na nebezpečné názory ve slovenské společnosti.

Žhářský útok ve Vítkově V noci z 18. na 19. dubna 2009 přijela čtveřice mladíků k domu ve Vítkově, kde žila romská rodina. Tři hodili do oken zápalné lahve, čtvrtý čekal v autě. Několik lidí bylo popáleno, jen díky lékařům byla zachráněna dvouletá Natálka s popáleninami na osmdesáti procentech těla. Viníci dostali za pokus vraždy s rasovým podtextem mimořádné tresty.

Do hry autoři angažovali kromě jiných i slovenskou herečku Judit Bárdosovou, která hrála také ve snímku Fair Play o státem řízeném dopinku mezi sportovci v 80. letech v bývalém Československu.

Po vystoupení divadelníků na jedné ze škol ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy obdržela slovenská prokuratura nejméně dvě trestní oznámení na projekt Natálka. Jedno z nich podal Anton Čulen, neúspěšný kandidát krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) na post veřejného ochránce práv. Čulen v podnětu, který zveřejnil na internetu, uvedl, že maskovaná postava ve hře napíše na tabuli například nápis „Do plynu“ a nakreslí hákový kříž a že během inscenace je hákový kříž překrytý soškou Panny Marie jako náboženského symbolu. Prokuraturu žádal o prověření, zda tímto konáním nebyl spáchán trestný čin.

VIDEO: Byl to brutální čin, proto je trest výjimečný, hodnotí „Vítkov“ politolog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Smyslem projektu je vytvořit prostor k úvaze o toleranci a lásce k bližnímu. Když někdo podal podnět na generální prokuraturu, tak se snaží toto představení zdiskreditovat a zastavit,“ reagovalo v prohlášení SND. Cílem kritiků je podle SND zabránit tomu, aby se inscenace dostala mezi mladé lidi.

Vůči Romům se na Slovensku dlouhodobě vymezuje hlavně LSNS, jejíž šéf a předseda (hejtman) Banskobystrického kraje Marian Kotleba v minulosti organizoval v zemi protiromské pochody. LSNS překvapivě uspěla v loňských parlamentních volbách, po kterých obsadila ve 150členné sněmovně 14 křesel.

Kotleba se jako hejtman dostal v minulosti do centra pozornosti i poté, co odmítl podepsat přidělení schválené dotace na kulturní projekt o extremismu. Loni Kotleba nařídil předčasně ukončit divadelní představení z dílny menšího souboru, které se mu nelíbilo údajně kvůli neslušným výrazům.