Pytláci na Borneu zabili unikátního trpasličího slona s obrácenými kly

Mrtvolu našli ochránci přírody v malajsijském státě Sabah, píše server The Guardian. Slavné zvíře poutalo pozornost netradičními kly, které měl zahnuté směrem k tělu - podobně jako šavlozubý tygr. Jen několik dní předtím ochránci objevili jiného mrtvého samce, kterému pytláci uřízli část hlavy i s kly.

Slona s podivně tvarovanými kly ochránci objevili na sklonku října u palmové plantáže. Přemístili ho do parku Kawang a opatřili ho obojkem pro sledování pohybu. Ani to ho před pytláky nezachránilo. „Vypadá to, že pro slony už ve státě Sabah není bezpečno. Úřady musí zpřísnit tresty za pytlačení,“ myslí si Pakeeyaraj Nagalingam ze správy místního parku.

Ostatky slona ochránci našli jen den poté, co Čína ohlásila, že do konce roku 2017 zakáže obchod se slonovinou. Komunistická velmoc je největším importérem slonoviny na světě. Tamní obchod s kly nyní začíná narážet i na restrikce v Africe. „Ztráta slonů je obzvláště smutná kvůli tomu, že svět se nyní pomalu začíná zabývat jejich krizí v Africe,“ sdělila Elizabeth Bennett z Wildlife Conservation Society.



Přírodopisné zařazení slonů z Bornea je pro vědce stále neznámou. Zvíře, které dorůstá asi čtvrtinové velikosti oproti slonům indickým, se podle dosavadního zkoumání vyvíjelo zcela odděleně po dobu asi 300 tisíc let. Trpasličí sloni z Bornea by se mohli stali samostatným poddruhem. Dnes jich přežívá asi dva tisíce. Až donedávna je nejvíce ohrožovaly palmové plantáže, nyní se přidali pytláci.