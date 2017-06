Sleva na dani na první dítě vzroste, více peněz dostanou rodiče vícerčat

Zákon ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman. Pozoruhodná debata se před schválením zákona v horní komoře parlamentu rozvinula mezi senátorem Jiřím Dienstbierem z ČSSD a lidovcem Jiřím Čunkem v Senátu ohledně přídavků na děti.

Přídavky se u rodin, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, mají podle schváleného návrhu, který předložil ve Sněmovně šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák, zvýšit o 300 korun měsíčně, a to na 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Dienstbier protestoval proti tomu, aby se to týkalo jen dětí pracujících rodičů. „Je to na dítě, ne na rodiče,“ argumentoval exministr pro lidská práva. Není podle něj možné trestat děti za to, že se narodily „nesprávným rodičům“.

Čunek mu oponoval, že se nejedná o peníze na přežití rodičů, kteří do práce nechodí, a nejde podle něj o to pomáhat takto těm, kteří si „hoví v sociální síti několik let“. Dienstbier ohlásil, že když zákon projde, jak je, bude shánět podpisy pod ústavní stížnost. Pro to by potřeboval najít dalších 16 podpisů. Podpořil ho senátor zvolený za zelené Václav Láska.

S přijetím zákona prošlo i to, že studenti doktorandského studia starší 26 let budou patřit mezi státní pojištěnce, tedy ty, za něž stát platí zdravotní pojištění.