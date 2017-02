Anektujeme kus Německa. Dánský populista oživil spor o Šlesvicko

Dávno zhojené jizvy ve vztazích Německa a Dánska se podařilo oživit Sörenovi Espersenovi z Dánské lidové strany. Krajně pravicový politik prohlásil, že hranici s Německem by měla tvořit řeka Eider. To by znamenalo anexi jižního Šlesvicka, které dnes patří Německu.