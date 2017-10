Ministryně Šlechtová chce už vládu bez lidovců, tvrdě je kritizoval i Ťok

Spolupracovat s Babišem nechtějí ve vládě ani ty strany, pro které je koalice s ANO představitelná - tedy ČSSD a lidovci. ODS i TOP 09 už předem jakoukoli spolupráci s hnutím ANO odmítly.

„To je coby kdyby, já tohle nemám ráda, pan předseda Babiš je předsedou hnutí ANO a kandidátem na premiéra České republiky,“ řekla novinářům Šlechtová, která přišla jako první mezi novináře čekající na výsledky voleb ve štábu favorita letošních voleb, hnutí ANO, v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově.

„Z mé zkušenosti ministryně pro místní rozvoj v koalici s ČSSD a KDU-ČSL, tak já osobně, a hovořím pouze za sebe, umím si zase představit koalici hnutí ANO a sociální demokracie,“ řekla. Podobné přání dříve vyslovil prezident Miloš Zeman.

„Neřekla jsem KDU-ČSL, protože já je ve vládě nechci,“ prohlásila Šlechtová. „Jsem zklamaná tím, jak lidovci fungovali ve vládě, opravdu pro mě není dobrým partnerem ten, kdo hlasuje podle většiny, často bez vlastního názoru,“ tvrdí Šlechtová.

Jasné odpovědi na dotaz iDNES.cz - kdyby partnerství s ČSSD jejímu hnutí nestačilo, koho by jako partnera přibrala dalšího - se Šlechtová vyhnula. Bude to podle ní věc povolebního vyjednávání. Šlechtová vedla kandidátku v Plzeňském kraji, kde byl jejím soupeřem i úřadující šéf sociální demokracie Milan Chovanec, jenž stranu vede po rezignaci premiéra Bohuslava Sobotky na post v čele ČSSD.

Ťok o koalici s lidovci: Mnohdy nesplnili slovo

Ministr Dan Ťok z hnutí ANO, který byl lídrem v Karlovarském kraji by stejně jako Šlechtová koalici s lidovci nevítal. „Víte, v politice existuje nikdy neříkej nikdy, ale faktem je, že s KDU-ČSL se nevládlo úplně jednoduše. Mnohdy slovo, které slibovali, nesplnili. Vždycky jsme se mohli spolehnout na jejich zcela jednoznačné možná,“ řekl novinářům.

„Je za námi vidět práce. Lidé věří tomu, že by hnutí ANO mohlo pokračovat a dovést věci do takového konce, který slíbilo,“ komentoval Ťok přibývající volební výsledky. „Mně by se líbila vláda stabilní, v koalici, která bude pravděpodobně, bylo co nejméně subjektů. Koalice s mnoha subjekty jsou velmi nestabilní,“ řekl ministr dopravy.

Na dotaz, koho by oslovil jako partnera do vlády, řekl, že by se podíval, kde je koaliční potenciál, a tam, kde by byl nejvyšší, takovou stranu by oslovil jako první.

