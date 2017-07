Budoucnost čisté energie? U Skotska roste první plovoucí větrná elektrárna

Pětice větrných turbín vyroste v následujících měsících 25 kilometrů východně od skotského přístavního města Peterhead. Větrná farma dostala název Hywind. Po dokončení bude disponovat výkonem 30 MW a elektrickou energii by měla dodávat až do dvaceti tisíc domácností. (Pro srovnání – celkový instalovaný výkon větrných elektráren v České republice k prosinci 2016 přesahoval 283 MW.)

Každá věž bude včetně vrtule vysoká 178 metrů, uvádí server 4coffshore.com. Vážit bude 11 500 tun.

Výhodou nové technologie je variabilita umístění. Oproti současným větrným farmám, které stojí na pevném základu, ji lze umístit do vod s hloubkou až jeden kilometr. Systém je na první pohled jednoduchý. Nosný sloup s turbínou je místo do pevného základu ukotven do speciálního plováku, který je kvůli stabilitě z části naplněn železem. Plovák je pomocí ocelových lan přichycen na několika místech k mořskému dnu.

Schéma přepravy turbín k místům usazení. Schéma usazení turbíny do plováku.

Na projektu spolupracují norská společnost Statoil a firma Masdar ze Spojených arabských emirátů. „Jde o pilotní projekt, kterým se chceme ujistit, že celý systém pracuje v podmínkách volného moře. Má potenciál změnit celé odvětví. Jsme si jisti, že pomůže snížit náklady na výstavbu plovoucích elektráren,“ sdělil serveru BBC ředitel projektu Leif Delp.



Větrné turbíny putují do Skotska až z norských fjordů. Jedna už byla usazena na místo, další čtyři by měly dorazit do konce července. Klíčový pro budoucnost výstavby podobných elektráren bude pokles jejich ceny. Projekt Hywind vyjde na 190 milionů liber (více než 5,5 miliardy korun). Náklady na vybudování větrné farmy se stávající technologií umístění na moři se pohybují v rozmezí 2–2,2 milionu eur za jeden MW výkonu (až 57 milionů korun).

V budoucnu by mohl nový typ větrných farem najít uplatnění zejména v Japonsku a u západního pobřeží USA, kde kvůli hloubce nelze použít stávající technologie.



Kritika ochránců přírody

Paradoxní je, že projekt propagující obnovitelné zdroje energie se stal terčem kritiky z řad ochránců životního prostředí. Stěžují si na něj například aktivisté ze skotské organizace RSPB, která se zabývá ochranou ptáků. Aktivistům nevadí samotná technologie, problémem podle nich však je, že v dané lokalitě schválila vláda příliš mnoho projektů větrných elektráren.



„Obecně se nám projekt plovoucích větrných elektráren líbí, protože turbíny umístí daleko od pobřeží a ochrání tak hnízdiště mořských ptáků. Zároveň také pomůže při boji s klimatickými změnami. Proti projektu jsme kvůli tomu, protože zhorší situaci, kterou už nyní považujeme za problém,“ uvedl Aidan Smith z RSPB. I turbíny dále od pobřeží totiž podle RSPB budou ohrožovat ptáky, kteří se do oblasti vydávají lovit.

V Severním moři se chystá také další velký projekt větrných elektráren. Spolupracovat na něm budou firmy z Německa, Dánska a Nizozemska. Jeho jádrem bude velký umělý ostrov, který bude sloužit jako energetická centrála, odkud bude elektřina proudit do cílových zemí. Nacházet by se měl na písčině Dogger Bank, která leží asi sto kilometrů od pobřeží Velké Británie (více o projektu se dočtete zde).

