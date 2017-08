Skotsku vymírá „generace Trainspotting“, narkomany kosí podlomené zdraví

Počet úmrtí spojených s užíváním drog dosáhl ve Skotsku v roce 2016 čísla 867, oproti roku 2015 to je 23procentní nárůst. V porovnání s údaji pro zbytek Velké Británie je počet mrtvých Skotů 2,5krát vyšší, píše BBC.

Statistika navíc kontinuálně roste už od roku 1995, kdy na předávkování zemřelo 426 Skotů, ukazuje nejnovější oficiální zpráva mapující počty úmrtí drogově závislých (zpráva v angličtině zde).

Podle skotské ministryně zdravotnictví Aileen Campbellové jde o komplexní problém, který se váže na dědictví užívání drog, které se ve Skotsku táhne desetiletí zpět. „To, co teď vidíme, je stárnutí skupin lidí, kteří jsou dlouhodobými narkomany,“ vysvětluje ministryně.

Vyšší počet úmrtí tak podle ní souvisí i s tím, že stárnoucí generace narkomanů mají ze svého životního stylu podlomené zdraví. „Mají závislost, kterou je velmi těžké vyléčit, a také se u nich vyvinuly chronické zdravotní obtíže, jež jsou výsledkem dlouhého nepřerušovaného braní drog,“ dodává.

Generace Trainspotting

Existenci starší generace uživatelů drog, o které Campbellová mluví, potvrzují i statistiky. Podle nich totiž přes 70 procent úmrtí připadá na lidi starší 35 let.

Trainspotting Z filmu Trainspotting Je světoznámá kniha skotského spisovatele Irvina Welshe, v níž autor vylíčil příběhy narkomanů žijících v devadesátých letech v hlavním městě Skotska Edinburghu. V roce 1996 podle ní vznikl také stejnojmenný kultovní film. Hlavní roli feťáka Rentona v ní ztělesnil Ewan McGregor.

Nárůst počtu předávkovaných ukazují rovněž čísla z Anglie a Walesu, ač tam není situace natolik vážná. Někteří z růstu viní tvrdou linii, kterou úřady v boji proti užívání drog vyznávají. Vláda nicméně za příčinu považuje stárnutí věkových kohort drogových uživatelů.

Rosanna O’Connorová z úřadu veřejného zdraví s tím víceméně souhlasí. „Mnoho z těch smrtí může být vysvětleno jako generace Trainspotting, často jsou ve špatném mentálním a psychickém stavu, smutně prohrávající bitvu s dlouhodobou závislostí,“ říká s poukazem na kultovní knihu s drogovou tematikou. „Velká část úmrtí spojených s heroinem se týká lidí, kteří se ani neléčí,“ dodává podle deníku The Guardian.

I charitativní organizace potvrzují, že mnoho z těchto lidí začalo brát drogy v 80. a 90. letech a jsou stále závislí. Mimo braní drog si zničili zdraví také kouřením, alkoholem a špatnou stravou.

„Když umře mladý člověk, může se to dostat na přední stranu (novin), je to samozřejmě tragédie. Když ale umře čtyřicátník, který žil v chudobě, nikoho to nezajímá. Tato skupina je neuvěřitelně marginalizovaná a jejich úmrtí nepřitáhne žádnou větší pozornost,“ říká Niamh Eeaswoodová, ředitelka jedné z organizací, která se prevencí drog zabývá.

Země Počet úmrtí kvůli drogám na milion obyvatel Skotsko 160 Estonsko 103 Švédsko 100 Norsko 76 Velká Británie* 60 Litva 59 Dánsko 58 Německo 27 Evropská unie** 21 ... Česká republika 6

*Bez Skotska **Průměr členských států EU