Státní zástupci ukončili čtyřleté vyšetřování bývalého žalobce Grygárka

„Mohu potvrdit, že v této věci bylo skončeno vyšetřování. Nyní dostane obhajoba prostor k tomu, aby nastudovala spisový materiál, případně aby učinila důkazní návrhy,“ citovala Komára Česká televize na svém webu.

Za zneužití pravomoci úřední osoby může být uložen trest od jednoho do pěti let a zákaz činnosti. Jak redakci iDNES.cz sdělil státní zástupce Bajger, seznamování obhajoby se spisem může trvat do konce června nebo začátku července. Nejpozději v září nebo v říjnu padne definitivní rozhodnutí, zda věc půjde k soudu, či zda se zastaví. Podle Bajgera je místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4.

Grygárek dříve pracoval na Vrchním státním zastupitelství v Praze. V roce 2013 byl obviněn, že měl informace k praní špinavých peněz, ale neřešil to (k obvinění více zde).

Bajger doplnil, že v roce 2016 bylo obvinění rozšířeno o druhý skutek. V něm podle obžaloby Grygárek svou nečinností zapříčinil nezákonné odložení další věci. Podrobnosti Bajger nesdělil, uvedl pouze, že šlo o jiný případ, v němž figurovali jiné osoby než v kauze vyšetřované od roku 2013.

První případ se týkal Romana Janouška, lobbisty, ke kterému měl Grygárek přátelský vztah. Janouškův majetek zajímal švýcarské policisty, kteří v roce 2009 požádali o součinnost českou stranu, aby jim pomohla zjistit původ peněz, které měl Janoušek na kontu ve Švýcarsku (podrobnosti zde). Z Česka se tehdy dočkali informace, že Janoušek je „čistý“.



V roce 2016 v souvislosti s trestním stíháním Grygárka to byli naopak čeští vyšetřovatelé, kdo se s prosbou o pomoc obrátili na Švýcary (čtěte zde).