Žena odsouzená za psychické týrání malých školáků bude opět učit

„Jsem blb, jsem blb, jsem blb,“ nutila učitelka v letech 2011 až 2013 říkat třeťáky a čtvrťáky na poděbradské škole Václava Havla, když něco neuměli. Školáci s poruchami učení byli pro ni také hajzlíci či hlupáci. Křičela na ně a nadávala jim.

Podle soudů její metody nezůstaly bez následků. Jeden z žáků si kvůli ní vytrhával vlasy z hlavy, další trpěl bolestmi a úzkostí. Za týrání svěřené osoby dostala pedagožka půl roku vězení s roční podmínkou. Rozsudek loni v listopadu potvrdil i Nejvyšší soud, poprvé v historii v podobném případě řešil trest pro učitele za jeho výukové metody.

Jako by se to ale nestalo. Část dětí, které 1. září znovu nastoupí do školy v Sadské, od Poděbrad vzdálené deset kilometrů, bude podle zjištění MF DNES jako třídní učitelka vítat právě Jana K.

„Odsouzení je pro mě uzavřená kauza. Jsem ráda, že to takto dopadlo. Jsem vlastně osvobozená,“ řekla MF DNES učitelka, která podle zákona mohla požádat o vymazání trestu z rejstříku. Dál se o záležitosti bavit nechtěla.

Ředitelka školy Blanka Žánová ji neváhala přijmout. „Paní učitelka má čistý trestní rejstřík a vysokoškolské vzdělání. Splňuje všechny podmínky a já nemám důvod ji nepřijmout. Víte, jaká je v okolí situace s nedostatkem učitelů?“ uvedla ředitelka.

Pro učitelku odsouzení znamenalo jen několikaměsíční pauzu. Ještě do loňského listopadu totiž v Sadské dělala třídní učitelku stejně starým dětem, které podle soudů v Poděbradech týrala.

Ředitelka Žánová ji propustila až potom, co MF DNES upozornila, že nemá čistý trestní rejstřík, a tak podle zákona učit nesmí (více čtěte zde). Měsíce předtím ji ovšem podle právníků navzdory pravomocnému rozsudku krajského soudu zaměstnávala protizákonně a mezitím jí podmínka téměř vypršela. Chvíli Jana K. strávila na škole v roli asistentky jednoho z žáků.

Kladných ohlasů je bezpočet, tvrdí ředitelka

Z pohledu zákona nyní nic nebrání tomu, aby se mezi děti vrátila jako učitelka. Část rodičů její návrat podporuje a vyučující chválí. MF DNES ale pod podmínkou anonymity získala vyjádření dalších rodičů, kteří tvrdí, že jejich děti začaly mít psychické potíže v době, kdy jim Jana K. v Sadské dělala třídní.

„Jedna z kolegyň v práci mi vyprávěla, jak si její syn před lety v Poděbradech rval kvůli učitelce vlasy z hlavy. Co se za zavřenými dveřmi třídy odehrává, se začalo řešit až ve chvíli, když si to děti natočily na mobil. Ke svému velkému překvapení jsem nakonec zjistila, že je to stejná učitelka, která nyní dělá třídní mému dítěti - a to se vrací ze školy ve stavu jako nikdy předtím,“ řekla MF DNES jedna z matek.

„O tom, že by někdo měl s paní učitelkou potíže, nevím. Naopak mám na stole dopisy na její podporu od rodičů i školské rady. Kladných ohlasů je bezpočet, co se odehrálo v minulosti v Poděbradech, posuzovat nebudu,“ kontruje Žánová.

Veřejně rodiče mluvit nechtějí. I proto, že v dalším školním roce dostane Jana K. jinou třídu a oni své děti chtějí ve škole mít dále. Jiná základní škola v městečku není.

Ředitelka v obci navíc platí za vlivnou osobu - působí zároveň jako středočeská krajská zastupitelka za ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš dokonce vyrazil na její pozvání předloni v září do školy dekorovat prvňáčky stuhami a mluvil o tom, jakou má škola vynikající ředitelku (podrobnosti čtěte zde).

Nejvyšší soud obec nezajímá

Situaci před prázdninami řešila rada i zastupitelstvo třítisícového městečka, které je zřizovatelem základní školy. Angažovala se v tom i někdejší známá moderátorka Novy Eva Jurinová, která do loňska byla starostkou Sadské.

Radní se ovšem nakonec usnesli, že odsuzující verdikt Nejvyššího soudu a předchozí soudní líčení, v nichž vystupovaly čtyři desítky svědků, jsou jen nafouklá bublina.

„Je to slovo proti slovu. Ona nějaké soudy vyhrála, nějaké prohrála. Už tady učila několik let a všichni si ji pochvalují. Žádné stížnosti se ke mně nedonesly,“ konstatoval starosta Milan Dokoupil s tím, že plně podporuje ředitelku Žánovou.

U soudu se učitelka hájila, že se pouze snažila slabší třídu naučit látku a tři děti trpěly zdravotními potížemi, ještě než je začala učit, a nemají trvalé následky.

„Zkoumali jsme, co si ještě může učitel dovolit a co už je za hranou. Bylo překvapivé, že se tak chovala k žákům zkušená učitelka prakticky ke konci pracovní kariéry. Mohlo jít o určité vyhoření po třicetileté praxi,“ popsal MF DNES zcela ojedinělou kauzu své kariéry předseda senátu nymburského soudu Jiří Nápravník, který ženu odsoudil v první instanci.