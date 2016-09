Školní obědy se blíží ideálu výživových doporučení, míní zdravotní ústav

Ve 28 jídelnách porovnával Státní zdravotní ústav (SZÚ) parametry obědů s potřebami dětí od sedmi do deseti let. Vycházeli ze standardně vydávaných porcí, nebrali v úvahu nedojídání ani přidávání.

Obědy mají pokrýt 35 procent denní potřeby dítěte. Navzdory určitým nedostatkům jejich složení odborníci hodnotili kladně. „Ve srovnání s výživovým chováním populace ČR považujeme stále školní obědy za blížící se ideálu nutričních doporučení pro danou věkovou kategorii,“ uvedli.

Snaha o zdravé obědy ubírá až moc tuků

Některé obědy ale byly málo vydatné. Téměř polovina jídelen v běžně vydávané porci nedosáhla ani na hranici doporučení celkové energie pro sedmileté dívky, které se prakticky nehýbou.

Vedle větších porcí by energii zvýšilo také mírné zvýšení podílu tuků. „Možná i snaha o zdravé stravování vede občas k přílišnému snížení obsahu tuku v pokrmech. Tuk je ale nezastupitelný nosič řady biologicky významných látek, včetně vitaminů,“ uvedl ústav. Všechny obědy překročily doporučené množství soli, naopak obsahovaly málo draslíku a vápníku.

Iniciativa Skutečně zdravá škola poukazuje na to, že školní obědy bývají kritizovány například kvůli používání chemických dochucovadel, polotovarů a nekvalitních potravin. Převážně pozitivní zjištění zdravotního ústavu odmítá. „V úřednickém lpění na poměrech živin se vytrácí důraz na kvalitní a chutný oběd,“ uvedli její zástupci v prohlášení pro média.

Mléko k obědu? Nesmysl, míní iniciativa

Inciativa patřící mezi propagátory zdravé stravy se ohrazuje, že množství tuku omezovat nechce. Místo smažení ale žádá, aby se do jídla dostal přirozeně v potravinách. Zdravotní ústav kritizuje i za to, že považuje za dobré řešení pití mléčných nápojů s hlavním jídlem. „Je to náročné na dětské trávení a děti mléko nepijí a ve velkém se ve školách vylévá,“ tvrdí iniciativa.

Ze studie podle Skutečně zdravé školy vyplývá, že není potřeba měnit 26 let starý spotřební koš, kterým se školní jídelny řídí. Jeho parametry přitom podle iniciativy nevyhovují potřebám dnešních dětí a nezohledňují kvalitu potravin ani způsob přípravy pokrmů. „Po několika letech debaty o potřebě změn ve školním stravování jsme tedy zjevně opět v bodu nula,“ dodali její zástupci.