Zhrzený strážný polil v Brazílii děti hořlavinou a zapálil. Čtyři zemřely

Strážný byl identifikován jako padesátiletý Damiao Soares dos Santos. Podle webu Globe byl nedávno vyhozen z pozice strážného ve školce kvůli špatnému zdraví poté, co se vrátil z dovolené. Do školy v den činu prý přišel s osvědčením o svém zdravotním stavu. Podle serveru The Telegraph byl muž psychicky nemocný.

K požáru došlo ve městě Januauba ve státě Minas Gerais na jihovýchodě země. Celkem bylo v nemocnici ošetřeno čtyřicet lidí, nejméně 25 utrpělo popáleniny. Oběti byly děti ve věku od čtyř do pěti let.

Záchranáři byli k požáru přivoláni ve čtvrtek kolem 9:40 místního času. Z kamerových záběrů z místa bylo vidět panikařící rodiče, kteří se snažili z místa dostat své děti, uvedla stanice BBC. V době útoku ve školce bylo kolem osmdesáti předškoláků.

Některé z vážně popálených dětí byly transportovány vrtulníkem do speciálního popáleninového zařízení v Belo Horizonte.

„Děti byly odvezeny na dětské oddělení, rodiče zůstali zde, uvedl Helton Ricardo Mendes, šéf oddělení.

„Je mi moc líto tragédie zahrnující děti v Januaubě. Chci vyjádřit soustrast rodinám,“ napsal brazilský prezident Michel Temer na Twitter. „Toto musí být velmi, velmi bolestná ztráta,“ dodal.

Starosta města vyhlásil sedmidenní smutek.