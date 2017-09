Systém bodování žáků popírá individuální přístup, říká dětská psycholožka

Škola už bodový systém používá několik let. Letos ho ale upravila. Zatímco dřív si „zlobiví“ studenti mohli minusové skóre vylepšit plusovými body, teď si mohou záporné body kladnými vymazat pouze jednou za čtvrtletí.



Minusy žáci dostávají za zapomenutou pomůcku nebo žákovskou, zapnutý mobil při hodině nebo pozdní příchod. Plusy si vyslouží za sběr papíru nebo víček. Učitelé body zapisují do tabulky, na konci pololetí je sečtou. „Plusový“ žák může dostat pochvalu, ten s minusovými body důtku učitele nebo dokonce ředitele školy.

Dětská psycholožka Jitka Cápalová

Může být systém udílení minusových a plusových bodů pro žáky motivační?

Má to svoje pozitiva i úskalí. Když se podívám na tabulku, zní hodně tvrdě a nekompromisně. Ve chvíli, kdy žák není úplně vzorný a ztratí určitý počet bodů, je otázka, jestli je pro něj stále motivační dávat si pozor, nebo mu to začne být jedno.

Zaskočilo mě, že jsou plusové body převážně za sběr papíru a nejsem si jistá, jestli by měl sběr vyvažovat výchovné opomenutí. Co může být plusem je přehlednost - žáci, rodiče i učitelé vědí, na čem jsou. Ví se, co se od žáků očekává. Může to být také způsob, jak dosáhnout důslednosti nebo relativní objektivity ze strany učitelů, protože je jasně dané černé na bílém, kolik bodů je za co. Ale objektivita je diskutabilní.

Systém bodování žáků ZŠ Písnická

V čem je podle vás systém tvrdý a nekompromisní?

Je velice odosobněný, popírá individuální přístup, na který se teď klade velký důraz. Věřím v něj a věřím tomu, že se nevyplácí pracovat se všemi žáky stejným způsobem. Umím si představit, že by existovala podobná tabulka, která by říkala „jednou a dost“. Tedy že by si žáci jednou zapomněli pomůcku a nic by se nestalo, ale kdyby se to mělo opakovat, už by dostali třeba čárku. Tak by to spíš mohlo fungovat, aby bylo motivační zamezit zanedbávání školních povinností. Měla by tam být osobní intervence učitele.

Stížnosti na body nemáme, říká ředitelka Vedení školy na bodový systém nezaznamenalo od rodičů žádné negativní ohlasy, řekla iDNES.cz ředitelka Eva Čulíková. „Na škole působím sedm let, od července na postu ředitelky. Systém bodování tu je, co pamatuji, a odjakživa to funguje,“ uvedla. „Někteří žáci si odpisovali minusové body rychle. Byli to hlavně problémoví žáci, kteří si mysleli, že nemusí dva měsíce nic dělat, pak přinesou víčka a papír a minusové body se jim smažou. To jsme v systému opravili a udělali to tak, že si mohou odepsat pouze dva minusové body z těch kladných za čtvrtletí,“ říká ředitelka.





Měl by podle vás podobný systém fungovat i na jiných školách?

Umím si představit nějaký přehledný systém toho, co se ve škole nedělá a co se stane, když dítě například bude hrát hry na telefonu o hodině. Aby vědělo, co ho bude čekat, a aby byl učitel krytý před rodiči, se kterými to pak bude řešit. Takže jako obrana školy proti protestům žáků nebo rodičů. V dnešní době totiž postavení učitele vůči rodičům není jednoduché. Takto by učitel mohl říct: Vaše dítě má poznámku, protože nasbíralo pět bodů, není to proto, že mi je nesympatické. Z praxe také vím, že jak odměny, tak tresty fungují nejlépe, když jsou bezprostřední. Body sice přijdou hned, ale pochvala přijde až za půl roku, když žák nasbírá určitý počet bodů. Přijde mi to škoda a nevím, jestli mě osobně by to motivovalo. Děti by měly dostat jasnou čitelnou informaci ihned.

Jaké jsou další metody, se kterými se setkáváte v praxi, co se týče zvýšení motivace žáků?

Zvlášť na prvním stupni základních škol se udělují čárky, používají se smajlíci. Když se s tím pracuje citlivě, fungovat to může. Jde o to, aby se děti cítily chváleny, měly okamžitou zpětnou vazbu od učitele a aby převažovala pozitivní zpětná vazba. I když mu něco nejde, učitel by měl říct: „Tohle ti nejde, ale toto se ti povedlo.“ Jde o to, aby si dítě vybudovalo pozitivní vztah ke škole a k učení a aby se samo snažilo na školu připravovat, aby vznikla vnitřní motivace a ne jen motivace nátlakem, čili jestli dostane poznámku za určitý počet bodů.

Škola udílí minusové body například za zapomenutou žákovskou knížku nebo pomůcku k výuce. Není to ale tak, že děti mají v povaze být trochu roztržité?

Myslím, že na to děti mají nárok. Je ale pravda, že napomenutí je podle tabulky až za -10 bodů. Pár pomůcek si podle systému tedy zapomenout mohou. V určitém věku by si děti navíc měly tyto věci hlídat víc a učitelé by je měli vést k tomu, aby si pomůcky nosily a uvědomily si, že to je důležité.