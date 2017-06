V Bavorsku začal sjezd sudetských Němců. Stánkaři lákají k návštěvě ČR

Očekává se i účast stovek Bělobrádkových spoluobčanů z řad veřejnosti.

Sjezd zahájil šéf bavorského landsmanšaftu Steffen Hörtler v prostorách augsburgských veletrhů krátce před 11. hodinou za přítomnosti zhruba tisícovky hostů. Už předtím se ráno otevřely desítky stánků, které představují jednotlivé komunity sudetských Němců a jejich historii nebo třeba lákají na návštěvu České republiky.

Hlavní událostí dnešního dne bude předání nejvyššího sudetoněmeckého ocenění - Evropské ceny Karla IV. Převezme ji Volker Bouffier - ministerský předseda Hesenska, tedy spolkové země, která po druhé světové válce přijala po Bavorsku druhý nejvyšší počet sudetských Němců, kteří museli opustit Československo.

Politický vrchol sjezdu ale přijde v neděli, kdy s projevy vystoupí Bělobrádek nebo bavorský premiér Horst Seehofer (CSU). Česko budou na sjezdu vedle Bělobrádka reprezentovat ministr kultury Daniel Herman i řada regionálních politiků.

Vztahy sudetských Němců a Čechů prošly v posledních letech značnou proměnou, kdy se namísto sporů o takzvané Benešovy dekrety klade spíše důraz na to, co obě skupiny spojuje. V podobném duchu by se podle představ pořadatelů měl nést i letošní sjezd.

Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupuje zájmy sudetských Němců a jejich potomků. Z tehdejšího Československa bylo po skončení druhé světové války a více než šestileté nacistické okupaci, provázené státním terorem proti obyvatelstvu protektorátu, odsunuto kolem tří milionů Němců.

V roce 2013 navštívil Bavorsko tehdejší český premiér Petr Nečas. V tamějším parlamentu přednesl smířlivý a vstřícný projev. Landsmanšaft pak v roce 2016 vypustil ze svých stanov požadavek na majetkové vyrovnání za odsun.