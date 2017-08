Překupníci ve zdravotnictví: systém se točí kolem jediného muže

Tyto firmy jsou často jen prostředníky. MF DNES přinesla důkaz, že Fakultní nemocnice v Brně loni na jaře koupila přes jednu z těchto firem, Tender Consortium, operační stůl o více než čtvrtinu dráž než ostatní nemocnice (více čtěte zde).



Celkem tyto firmy získaly od poloviny loňského roku ve zdravotnictví a sociální oblasti zakázky za více než 300 milionů korun. Vyměňují okna, zajišťují úklid, dodávají i složité zdravotnické přístroje. Často však pouze přeprodají zboží od výrobce.

Oficiální majitelka zmiňované firmy Tender Consortium, advokátka Nina Rydlová, tvrdí, že se státu spolupráce s ní neprodraží. „Nabízíme nejvýhodnější ceny, a proto vyhráváme,“ zdůrazňuje. Spojení s Horáčkem odmítá, stejně jako on popírá spojení s ní.

Horáčkovi patří firma První chráněná dílna. Rydlové oficiálně společnosti Active Vision a Tender Consortium. Další firma se jmenuje Medicoline. Jenže na faktuře z letošního dubna za firmu Rydlové vystupuje právě Tomáš Horáček. Firmy z tohoto kvarteta se zastřešují členstvím ve skupině HTS Corporate Group založené vloni. Ta podle obchodního rejstříku patří Rydlové.

„Jsme s nimi v jednání o vstupu do skupiny. Uvádíme jméno této firmy ve spojitosti s První chráněnou dílnou proto už nyní, protože doba zfúzování probíhá delší dobu,“ vysvětluje Horáček, který na sebe v minulosti upozornil podezřením na nábor černých duší do ČSSD. Loni zas dorazil do volebního štábu hnutí ANO. Podle jeho mluvčího Vladimíra Vořechovského však jejich spolupráce loni skončila.

Ač firmy od poloviny loňského roku získaly ve zdravotnické a sociální oblasti okolo padesáti zakázek, seznam těch, pro něž pracovaly, není zas tak dlouhý. Jen v nemocnici na Bulovce uspěly ve třinácti zakázkách v hodnotě desítek milionů korun. Ta stejně jako ostatní zadavatelé trvá na tom, že při zadávání svých zakázek postupuje podle zákona.