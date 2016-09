Izraelský exprezident Peres měl mrtvici. Jeho stav je vážný, tvrdí média

Peres byl převezen do nemocnice poblíž Tel Avivu poté, co svému lékaři řekl, že se cítí slabý, uvedl deník The Jerusalem Post. Lékaři mu před týdnem úspěšně voperovali kardiostimulátor poté, co mu v červenci diagnostikovali nepravidelný srdeční rytmus, dodal list.

Zdravotní problémy exprezidenta postihly i začátkem roku. V lednu byl hospitalizován poté, co utrpěl malý srdeční záchvat, a po několika dnech si opět stěžoval na bolest na hrudi.

V politice až do roku 2014

Poprvé se Šimon Peres stal ministrem koncem 60. let minulého století a poté vystřídal řadu vládních křesel. Kromě jiného byl dvakrát premiérem, třikrát ministrem zahraničí a dvakrát ministrem obrany.

Členem parlamentu byl - s krátkou přestávkou v roce 2006 - od roku 1959 do zvolení prezidentem v roce 2007. Nejvyšší funkci pak zastával až do roku 2014. I poté ale zůstával aktivní a často pořádal akce, na kterých se scházeli zástupci židovské i arabské komunity.

„Šimone, máme tě rádi a celý národ ti přeje brzké uzdravení,“ uvedl na facebooku současný premiér Benjamin Netanjahu. V roce 1994 Šimon Peres spolu s tehdejším izraelským premiérem Jicchakem Rabinem a palestinským předákem Jásirem Arafatem obdržel Nobelovu cenu za mír za historickou mírovou dohodu s Palestinci.