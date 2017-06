Přibývá pacientů se sexuálně přenosnými nemocemi. Někteří se vracejí i sedmkrát

Podle údajů, které mají lékaři k dispozici, roste zejména počet pacientů, kteří jsou se sexuálními chorobami léčeni opakovaně. „Není vzácností, že některé muže léčíme posedmé nebo poosmé,“ řekl Filip Rob z Dermatovenerologické kliniky Na Bulovce. Počet pacientů se syfilis v posledních letech poměrně stagnuje a pohybuje se v průměru kolem 730. Počet nově nakažených vzrostl od roku 2011 ze 437 na 494 v roce 2016.

Výrazně přitom nemocných přibylo zejména mezi muži, kteří mají pohlavní styk s jinými muži. V roce 2006 tvořili necelou desetinu všech onemocněných se syfilis, v loňském roce pak téměř polovinu. Od roku 2008 také výrazně přibývá těch, kteří mají syfilis a zároveň jsou HIV pozitivní. Vysoký přenos se vyskytuje i mezi bisexuálními lidmi. Podle lékařů to souvisí s rizikovým chováním těchto lidí.

V posledních šesti letech se také zvyšuje počet pacientů s kapavkou, a to ze 709 na 1527 v roce 2016. „To souvisí s tím, že kapavka je někdy dnes už rezistentní k určitým antibiotikům, ale i s pracovním úsilím lékařů a lepšími diagnostickými metodami,“ uvedla Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.

Nově se objevila i nová tropická choroba lymphogranuloma venerum. V roce 2008 jí měl v ČR jeden pacient, od roku 2011 ale jejich počet strmě roste a v minulém roce to bylo již 43 lidí. Velmi strmě přibývá také infekce chlamidií. Od roku 2010 se počet pacientů s tímto onemocněním zpětinásobil, v minulém roce jich bylo 2307.

„Je to trend, který se již dříve rozšířil v západní Evropě, velké problémy s tím v minulých letech měli v Nizozemí, ve Španělsku nebo ve Velké Británii,“ řekl Rob. Důvodem je prý paradoxně lepší léčba pacientů s HIV. Žijí s nemocí déle, a mohou tedy déle pokračovat v sexuálních aktivitách. Situaci také zhoršují oblíbené anonymní aplikace pro vyhledávání sexuálních partnerů a v blízké budoucnosti by to mohl být i takzvaný chemsex, tedy sexuální praktiky spojené s braním drog.

Situace se zdá alarmující i ministerstvu zdravotnictví. „Je třeba o tom lidi informovat a sdělit jim, že existují určitá rizika, a to zejména v době před prázdninami,“ řekla ve středu náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Ministerstvo proto vytvořilo akční plán k prevenci sexuálně přenosných chorob na roky 2018 až 2020, uvedla.

Lékaři důrazně vyzývají k obezřetnému chování při výběru sexuálního partnera. Doporučují udržovat dlouhodobé partnerské vztahy, seznámit se s partnerovým zdravotním stavem a používat kondomy a podobné druhy bariérové ochrany i při orálním sexu. Syfilis a kapavka jsou totiž na rozdíl od viru HIV přenosné i tímto způsobem.