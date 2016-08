„Pravému Německu“ došla trpělivost. Běžence pošle, kam podle kvót patří

Běženci a práce načerno Značná část běženců, kteří loni přišli do Německa, pracuje v zemi načerno a mnohdy za velmi špatných podmínek. Uvedlo to v úterý veřejnoprávní rádio NDR. Nelegální práce se podle ní může týkat asi 30 procent z 1,1 milionu uprchlíků, kteří loni do země přišli. Získat přesná čísla je však velmi těžké, jde spíše o odhady. Podle rozhlasové stanice to jsou přitom často návštěvníci nebo dokonce zaměstnanci ubytoven pro uprchlíky, kdo migrantům nabízí práci. Ta je většinou velmi špatně placená. Běženci pracují často jako uklízeči, umývači nádobí nebo malíři pokojů. Zdroj: ČTK