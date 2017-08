USA by neúspěch vůči KLDR ztrapnil, míní agentura. Čína dělá mírotvůrce

„Čína věří, že všechny strany mohou udělat víc pro to, aby se zmírnila současná napjatá situace a posílila vzájemná důvěra, než aby se střídaly v ukazování síly,“ vyzvalo podle agentury Reuters čínské ministerstvo zahraničí Spojené státy a KLDR už poněkolikáté ke klidu.

Severní Korea totiž ve středu opět přiostřila rétoriku a pohrozila, že do poloviny srpna připraví plán pro raketový útok na Guam. Výhrůžky byly reakcí Pchjongjangu na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že pokud KLDR nepřestane s agresivní rétorikou, narazí na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“ (více zde).

V pátek si Trump neodpustil další odpověď, kdy Severokorejcům pohrozil vojenským řešením vzájemného sporu, pokud Pchjongjang nebude jednat rozumně. „Vojenská řešení jsou nyní zcela ve hře a my máme prst na spoušti, pokud by Severní Korea jednala nerozumně. Doufejme, že si Kim Čong-un zvolí jinou cestu!“ napsal šéf Bílého domu.

K čím dál ostřejší slovní přestřelce mezi USA a KLDR a roli Pekingu v případném konfliktu se vyjádřil i čínský list Global Times. Autoři editorialu míní, že Trump, ale ani severokorejský vůdce Kim Čong-un si ve skutečnosti válku nepřejí. „Ale ona by mohla propuknout tak jako tak, protože ani jeden z nich nemá zkušenosti s dostáváním tak náročné hry pod kontrolu,“ píše deník.

Ruská a německá reakce Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek varoval před následky možného americko-severokorejského konfliktu. Slovní výpady, které spor doprovázejí, jsou podle něj "za hranou". Země, která je "silnější a moudřejší", by podle šéfa ruské diplomacie měla učinit první krok k řešení krize. Pchjongjang a Washington by se podle něj měly připojit k rusko-čínskému plánu na zmírnění napětí. Jeho součástí je zmrazení severokorejských raketových testů a vyhlášení moratoria na velké americko-jihokorejské vojenské manévry. Ani německá kancléřka Angela Merkelová nevidí žádné vojenské řešení sporu. „Eskalaci ve vyjadřování považuji za špatnou odpověď,“ podotkla Merkelová s tím, že upřednostňuje diplomacii. Zdroj: ČTK

Peking podle něj momentálně není schopný přesvědčit ani jednu stranu konfliktu k ústupu. „Musí dát všem stranám jasně najevo svůj postoj a přimět je, aby pochopily, že pokud jejich aktivity ohrozí čínské zájmy, Čína odpoví tvrdě,“ dodává Global Times.

Smířlivěji nedávno Čína okomentovala nové sankce, které na KLDR uvrhla OSN. Čínský ministr zahraničí Wang I uvedl, že za ně jeho země zaplatí největší daň, protože má se Severní Koreou nejbližší hospodářské vztahy, ale je připravena rezoluci týkající se severokorejského zbrojního programu dodržovat.

V případě ohrožení americké půdy severokorejskými raketami a následné americké odpovědi by podle listu měla dát Čína také najevo, že zůstává neutrální. Ale pokud se USA spolu s Jižní Koreou pokusí svrhnout Kimův režim, Čína jim v tom podle deníku zabrání. Spojené státy a Jižní Korea jsou přitom s KLDR oficiálně stále ve válce. V roce 1953 s ní totiž uzavřely příměří, nikoliv mír.

„Situace se začíná vyvíjet v kubánskou krizi této generace. Zatímco americký prezident rozjíždí válku slov, šance na jakékoliv diplomatické řešení klesá,“ poznamenal ekonom asijské pobočky společnosti ING Robert Carnell.

USA hrozí ponížení a oslabení pozice

Americký ministr obrany James Mattis nicméně Trumpovy výroky mírní s tím, že USA stále preferují diplomatické řešení a že válka se Severní Koreou by byla „katastrofická“. Na otázku, zda jsou Američané připravení na jakýkoliv nepřátelský čín KLDR, nicméně ujistil: „Jsme připraveni.“

Tlak na to, aby Washington otestoval svůj multimiliardový protiraketový obranný systém právě na raketách Severní Korey, je podle analýzy AP nyní nejspíš velký. A pokud je KLDR na Guam se sedmi tisíci amerických vojáků skutečně pošle, Američané by je mohli sestřelit dřív, než budou představovat skutečnou hrozbu. Ale měli by? To je důležitější otázka, míní AP.

Severní Korea tvrdí, že je v závěrečné fázi příprav na odpálení čtyř balistických raket středního doletu. Rakety Hwasong-12 podle jejího prohlášení přeletí přes Japonsko a po 3 356 kilometrech, které urazí za 1 065 sekund, dopadnou na Guam.

Pokud se tak stane, Severokorejci si už budou téměř říkat o americkou odpověď, píše agentura s tím, že snaha sestřelit rakety však Trumpovi může přidělat spíš starosti. Případný neúspěch při zneškodňování nepřítele totiž Spojené státy nejen poníží, ale také oslabí jejich pozici mnohem víc, než kdyby nedělaly nic.

„Spojené státy napumpovaly miliardy dolarů do svých protiraketových systémů a další v hodnotě stovek milionů dolarů prodaly svým spojencům, včetně kontroverzního systému THAAD Jižní Koreji (více zde).

Americká armáda také od května provedla dva testy protiraketové obrany (psali jsme zde). Důstojníci to nazvali úspěchem, ale podle kritiků testy nekopírují skutečné podmínky dostatečně na to, aby se z toho dalo něco usuzovat,“ píše AP s tím, že není vůbec jisté, jestli by USA uměly sestřelit Kimovy rakety. Ať už z Guamu, nebo z japonských námořních vod.



Neúspěch USA = asertivnější Rusko a Čína

Sám Trump podle agentury ví o nedostatcích a chce do protiraketových systémů investovat další miliardy dolarů. Neúspěšné sestřelení by mohlo Severní Koreu povzbudit v dalších pokusech, psychologický dopad by mohlo mít i na americké spojence - Japonsko a Jižní Koreu.

Ty by se mohly se „slabou“ Amerikou rozhodnout pro vybudování vlastních jaderných sil. A rivalové v Číně a Rusku by odhalenou slabost Spojených států zase mohly vnímat jako příležitost k ještě asertivnějšímu chování vůči nim i zbytku světa.

A pokud by případné sestřelení bylo úspěšné, stávající napětí podle agentury rozhodně nesníží. Naopak by do nepříjemné situace přivedlo i americké spojence, míní AP. Nedorozumění by pak mohlo vyvolat skutečnou válku.

Jako důvody, proč rakety nad Guamem či jinde sestřelit, vidí AP fakt, že s každým dalším odpálením balistické rakety je Severní Korea blíže k cíli - zasáhnout vlastní území Spojených států nebo jejich spojenců či americké vojenské základny v Asii. Podle expertů by mohla být americká města v ohrožení už za rok či dva.

Už nyní může KLDR napadnout Japonsko, které by mohlo čelit jak jadernému, tak chemickému či biologickému útoku. K tomu však Kim Čong-un potřebuje další testy i výcvik svých vojáků. A úspěšné sestřelení jeho raket by mu mohlo zabránit ve shromažďování dalších potřebných dat, či ho dokonce odradit od dalších testů.

Sestřelení na otevřeném moři namísto přímého útoku na Severní Koreu by také vyslalo Kimovi silnou zprávu, nechalo by však prostor pro nutnou deeskalaci konfliktu. Spojené státy si však musí být naprosto jisté svým úspěchem i tím, že jejich spojenci stojí při nich, uzavírá AP.