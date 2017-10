S novými sankcemi nepřežije KLDR ani rok, tvrdí severokorejský úředník

Americký prezident Donald Trump uvalil na severokorejský režim sankce ke konci září. Podle Ri Jong-ha budou pro zemi smrtící (viz Nové sankce proti KLDR). „Sankce, které Bílý dům uvalil na Severní Koreu, jsou bezprecedentní. Nikdy předtím země nečelila tak tvrdým sankcím. Nevím, jestli přežije další rok s takovými postihy. Lidé budou umírat,“ uvedl podle South China Morning Post Ri Jong-ho na pondělní konferenci organizace Asia Society.

Bylo to jeho první veřejné vystoupení poté, co se loni přestěhoval do Spojených států. Bývalý vrcholový manažer severokorejského obchodu věří, že sílící provokace a projevy vůdce Kim Čong-una jsou pouhou snahou, jak donutit americkou diplomacii k jednání, které by však nezahrnovalo Jižní Koreu.

„Severokorejský vůdce chce zůstat u moci ještě hodně dlouho. Věří, že aby toho dosáhl, musí mít s Američany přátelské vztahy. Nechce, aby se do toho pletla Jižní Korea, chce jen dvoustranné rozhovory. To, co severokorejské vedení chce, je vědět, jak vřelé jsou vztahy se Spojenými státy,“ říká Ri.



„Právě teď rozmisťuje vedení Severní Korey rakety namířené na Spojené státy. Ale i přes tyhle provokace chce zoufale navázat s USA vztahy,“ dodává.

„Jednoduše jsme změnili název firmy a jelo se dál“

Bývalý manažer, který do roku 2014 vedl obchodní společnost Korea Daehung, přitom podle serveru NDTV ještě v červenci tvrdil, že Kimovu režimu nemohou žádné sankce ublížit. A mluvil z vlastní zkušenosti. Do KLDR totiž dlouhé roky vozil miliony dolarů z různých zemí, a to i přes sankce.

„Pokud nebudou Čína a Rusko se Spojenými státy plně spolupracovat v sankcích proti Severní Koreji, bude nemožné jí ublížit,“ říkal tehdy. Popsal také, jak se severokorejské firmy sankcím vyhýbají – jednoduše změní svůj název a pokračují v byznysu. Číně to zatím nevadilo.



Vztahy mezi KLDR a jejím dlouhodobým spojencem jsou však podle emigranta horší než kdy dřív. Na bod mrazu klesly v době, kdy Kim Čong-un odstavil od moci politiky, kteří měli k Číně blízko, a čínský prezident Si Ťin-pching se vydal na první zahraniční cestu Jižní Koreje místo do Severní. Kim pak prezidenta údajně nazval „zkurvysynem“.

Bývalý top manažer KLDR Ri Jong-ho (vlevo) na konferenci Asia Society: