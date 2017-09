Severní Korea vyvezla navzdory sankcím OSN suroviny za šest miliard korun

Severní Korea vyvezla do zahraničí během půl roku suroviny a zboží v hodnotě nejméně 270 milionů dolarů (5,9 miliardy korun). Uhlí a železo a další komodity prodávala do Číny a také do Indie, Malajsie a Srí Lanky. Podařilo se jí to navzdory sankcím OSN.