Setkání Zeman–Trump „tlačil“ vlivný lobbista, odhalily zveřejněné dokumenty

Lobbistu Danielse, muže s dobrými kontakty na Trumpovo nejužší okolí, stála příprava setkání plánovaného na duben hodně úsilí. Přesto se schůzka nakonec nekonala. A nic nenaznačuje, že by se konat měla.



Daniels, bývalý šéf Trumpovy prezidentské kampaně ve státě Michigan, se obrátil na všechna politicky důležitá místa. Učinil celkem deset pokusů setkání zprostředkovat. Oslovil lidi v Bílém domě, na ministerstvu zahraničí i přímo osobního poradce amerického prezidenta Johna McEnteeho.

Lobbistická agentura Sonaran Policy Group, pro kterou Daniels pracuje, to uvedla v přehledu svých aktivit. Ten podobné firmy musí podle amerických pravidel pro lobbisty zveřejňovat každý půlrok. Vyplývají z nich detaily, u koho a jak Daniels za setkání Zemana s Trumpem lobboval. MF DNES je má k dispozici a může tak jeho pokusy zprostředkovat Zemanovu vytouženou schůzku zrekonstruovat.

Lobbování za schůzku Zeman-Trump trvalo celý týden. Česká diplomacie, ani prezidentská kancelář o tom ale podle oficiálních vyjádření nic nevědí.



„S těmito americkými lobbisty jsme nespolupracovali ani spolupracovat nebudeme,“ říká s odvoláním na informace z českého velvyslanectví ve Spojených státech mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ji stroze doplnil. „Žádná smlouva – žádné zadání – žádné výhody,“ napsal.



Spojkou agentury na české straně měl být podle informací z amerického registru lobbistů Martin Nejedlý, hlavní poradce Miloše Zemana. Také ten však spolupráci s agenturou odmítá.

Marná snaha

Hrad, ministerstvo a Nejedlý spolupráci s americkými lobbisty odmítli už letos v dubnu, když zahraniční média přinesla informaci, že agentura SPG jako klienta získala českého prezidenta. Z nových informací však vyplývá, že lobbista Daniels jen den po jejich odmítavém vyjádření začal s oslovováním členů Trumpovy administrativy.

Letos 8. dubna začal telefonátem Brianu Jackovi, který aktuálně pracuje v Bílém domě. Kontaktoval jej, aby od něj získal informace, kdo je tou správnou osobou, na niž se má v Bílém domě v souvislosti se setkáním obracet. Danielsovy pokusy pokračovaly o dva dny později. Přes e-mail kontaktoval znovu Briana Jacka v Bílém domě a k tomu ještě Matta Mowerse, který působí jako poradce na ministerstvu zahraničí. Žádal je o pomoc s realizací setkání mezi oběma prezidenty. Mowerse Daniels zkontaktoval ze stejného důvodu ještě jednou o dva dny později a také po telefonu.

Věci se daly do pohybu o čtyři dny později, když se lobbista začal domlouvat s několika muži z Bílého domu. Telefonicky se nejdřív spojil se zástupcem personálního šéfa Bílého domu Rickem Dearbornem. Ten ve Washingtonu působí už více než 25 let, pracoval i pro bývalého prezidenta George Bushe. Teď má na starosti i mezivládní vztahy.

Následovala navazující e-mailová konverzace s již zmiňovaným Brianem Jackem z Bílého domu a s Mattem Mowersem z ministerstva zahraničí. Přímo k Trumpovi se lobbista pracující pro Hrad nakonec dostal přes Johna McEnteeho. Tento bývalý hráč amerického fotbalu a exmoderátor televize Fox je přímo osobním poradcem prezidenta Trumpa. Daniels se s ním spojil jak mailem, tak telefonicky.

Jeho snaha však nepřinesla požadovaný výsledek v podobě setkání obou prezidentů. Neodehrálo se dodnes a podle zdrojů z diplomacie připadá schůzka v úvahu leda v případě, že by se oba krátce potkali na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN.

Lobbistova charita

Agentura SPG podle svého přiznání od prezidentské kanceláře nedostala zaplaceno. Podle Petra Koláře, bývalého českého velvyslance v USA a současného pracovníka advokátní kanceláře, která je považována za jednu z největších lobbistických firem v USA, to však není obvyklé. „Pravděpodobně to nedělali z čistého altruismu. Tak to v Americe nechodí,“ říká.

Podle mluvčího Ovčáčka v prezidentské kanceláři o platbách agentuře nic nevědí a sama SPG na dotazy MF DNES ohledně plateb neodpověděla. A bez odpovědi nechal otázky ohledně placení i poradce Martin Nejedlý.

Přitom částky, které jiné země, za něž SPG lobbovala, v posledních měsících zaplatily, stoupají do desítek milionů korun. Nejvíc u ní utratila Saúdská Arábie, v přepočtu skoro 120 milionů korun.

Podobný objem práce jako pro českou prezidentskou kancelář odvedla agentura třeba pro Keňany. Rozposlala několik e-mailů a obtelefonovala několik pracovníků amerického ministerstva zahraničí a Bílého domu, když sjednávala setkání s americkým ministrem zahraničí a také viceprezidentem. Od Keňanů inkasovala asi 4,4 milionu korun.

