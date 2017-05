Číňané pozlobili americký letoun manévrem jak z Top Gunu, USA se zlobí

Ta scéna byla jedním z ikonických momentů snímku Top Gun, kterým začala hvězdná kariéra mladičkého Toma Cruise: nepřátelský pilot s nezbytnou rudou hvězdou na kyslíkovém přístroji zaměřuje americkou stíhačku tak dlouho, až mu jiný americký stíhač div ne zaklepe na kokpit.

Letoun F-14 se k nic netušícímu soupeři přiblíží shora, pilot Maverick (tedy Cruise) přitom letí „na zádech“. Kabinu od kabiny dělí podle záběru snad půl metru - inu, je to film. Maverick se zazubí, ukáže vztyčený prostředníček, znechucený komunista to vzdá a odletí.

Ve středu, alespoň podle líčení amerického letectva, se nad Východočínským mořem odehrálo něco podobného, snad až na ten prostředníček. Dvě čínské stíhačky Su-30 dostihly americký letoun WC-135 - podle všeho v mezinárodním vzdušném prostoru. A ne až tak daleko od břehů Číny a KLDR.

Letoun USA v oblasti „čichá“ stopy Kimovy radiace

Právě kvůli Severní Koreji Američané letoun WC-135 - jeden ze dvou, který mají v provozu - v oblasti mají. Podle serveru The Aviationist působí z Okinawy. Američany zajímá, zda se severokorejský diktátor Kim Čong-un odhodlá provést další jaderný test a citlivé přístroje na palubě WC-135 by to odhalily. Letoun v oblasti není poprvé (o předešlém nasazení jsme psali zde).

Nyní se ovšem čínští piloti podívali na americký letoun pořádně zblízka - tak zblízka, že američtí činitelé hovoří o „neprofesionálním“ chování, píše například server The Diplomat.

„Incident stále vyšetřujeme. Prvotní zprávy od posádky letounu označují chování čínských letců jako neprofesionální. Záležitost řešíme s čínskou stranou příslušnými diplomatickými a vojenskými kanály,“ uvedla mluvčí letectva Lori Hodge.

Vzlétli i Japonci Poté, co čínské námořnictvo otestovalo ve Východočínském moři bezpilotní letoun, vyslalo Japonsko do oblasti stíhačky a radarový letoun včasné výstrahy. Incident se stal ve čtvrtek u souostroví Senkaku, uvedla agentura ČTK. Pusté ostrůvky obklopené mořem bohatým na ryby a zřejmě i ložisky zemního plynu spravuje Japonsko, Čína si je ale nárokuje. Mezinárodní soud v Haagu její nároky neuznal, Číňané se jeho závěry odmítli řídit a budují v oblasti umělé ostrovy s leteckými základnami.

Stanice CNN uvedla, že se čínské letouny přiblížily čtyřmotorovému americkému stroji na vzdálenost 150 stop, tedy asi pětačtyřiceti metrů. Jeden z nich podle stanice letěl „hlavou dolů“ nad americkým letounem. Čínská strana uvedla, že se americký popis událostí „neshoduje se skutečností“.

Čínský pilot tak dlouho nalétal, až do amerického letounu narazil

V minulosti už se čínské a americké stroje několikrát ocitly v těsné blízkosti. V únoru 2017 se na vzdálenost pár set metrů potkaly čínský letoun včasného varování KJ-200 a americký průzkumný P-3C Orion nad Jihočínským mořem.

V roce 2016 ve dvou případech čínské stíhačky nalétly těsně k americkému letounu, jednou se přiblížily na pouhých 15 metrů, připomněl The Diplomat. Obě setkání se odehrála ve Východočínském či Jihočínském moři, tedy oblasti, v níž Čína dává stále ostřeji najevo své velmocenské ambice.

Zrovna Číňané nemohou snadno opáčit, že Američané jen fňukají a jejich letci se chovají bezpečně. V roce 2001 nalétával jeden čínský stíhač těsně k americkému letounu tak dlouho, až se s ním srazil. Při incidentu zahynul, poškozený americký letoun musel nouzově přistát.

Nynější „topgunové“ přiblížení čínské stíhačky k americkému letounu tento incident, který vedl k roztržce v čínsko-amerických vztazích, připomnělo. Mimochodem, ten film mají v Číně asi opravdu rádi: když natáčeli propagační video pro čínské letectvo, půjčili si z něj pár scén (psali jsme zde).