Firma žalovaná za sesuv na D8 chce od státu miliony za soudní spory

Musí se chovat jako řádní hospodáři, vysvětloval loni v červnu ministr dopravy Dan Ťok, proč dvě organizace jeho resortu podaly žalobu o miliardu korun na firmu Kámen Zbraslav. Ta podle nich zavinila sesuv svahu, který v roce 2013 na dálnici D8 a železniční trati u Dobkoviček na Ústecku způsobil miliardovou škodu.

Snaha řádně hospodařit se však zatím zcela míjí účinkem. Soudní jednání ještě nezačalo a organizace Ťokova resortu - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) - už za žalobu utratily přes osm milionů.

Navíc reálně hrozí, že miliardu nezískají, a naopak další miliony budou muset platit. Žalovaná firma nyní sčítá vlastní škody, které jí vznikly kvůli soudnímu sporu, a spočítala, že od ŘSD a SŽDC bude chtít 10 milionů.

„Za právní služby to odhaduji na 1,5 milionu, za znalecké posudky a jejich úřední překlady dalších zhruba osm milionů korun,“ uvedl pro MF DNES Pavel Sedláček, jenž zastupuje Kámen Zbraslav. Žalovaná firma si nechala zpracovat posudky i v Drážďanech či od Hornické univerzity v rakouském Leobenu.

Všechny hovoří v její prospěch. Znalci odmítají argument ministerstva dopravy, které tvrdí, že kamenolom firmy Kámen Zbraslav příliš zatížil hranu svahu štěrkem. Za sesunutí kopce podle nich může extrémní déšť a to, kudy dálnice vede. Vozovka je totiž zaříznutá příliš hluboko do nezajištěného svahu, o němž se přitom několik let vědělo, že je značně nestabilní.

Stát spoléhá na jediný posudek

Kámen Zbraslav má pět posudků. ŘSD a SŽDC opřely žalobu o jedinou analýzu. A ta ani není jejich. Ihned po zavalení dálnice D8 u Dobkoviček na Ústecku v červnu 2013 si ji nechal zpracovat Josef Kačírek, jenž býval kdysi spolumajitelem kamenolomu a roky se ho marně snažil získat zpět.

Posudek pro něj za 300 tisíc korun zpracovalo VUT Brno, které za jediného viníka sesuvu označilo právě kamenolom. To však odmítl Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd a posudek ostře zkritizovala Česká geologická služba, která nedoporučovala, aby na něm byla postavena žaloba.

Přesně to se však stalo. Pouhý jeden den před uplynutím tříleté promlčecí lhůty ji podalo ŘSD kvůli škodě na D8 a SŽDC kvůli poničené trati. ŘSD žádá bezmála 800 milionů, SŽDC dalších 240 milionů.

Obě organizace již zaplatily soudní poplatek 8,1 milionu korun, který se vypočítává z vymáhané sumy a bez něhož by nemohly žalobu podat. Další statisíce platí za právníky. Jen SŽDC za ně utratila již přes 400 tisíc korun, sdělil Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC.

Pokud by obě instituce žalobu stáhly, než začne soudní líčení, soud by jim vrátil 80 procent poplatku. Když spor vyhrají a vymohou alespoň polovinu požadované částky, Kámen Zbraslav jim bude muset uhradit veškeré náklady - soudní poplatek i peníze za právníky.

Firma je naopak přesvědčena, že má jasné důkazy o své nevině. Pokud soud rozhodne v její prospěch, stát nejenže nezíská žalovanou miliardu, ale ještě přijde o miliony za soudní náklady a Kámen Zbraslav po něm bude žádat zmíněných deset milionů. Ostatně ty by chtěl i v případě, pokud ŘSD a SŽDC žalobu včas stáhne nebo dojde během soudního jednání ke smíru.

Ministerstvo dopravy nechce spor komentovat, neboť stále spoléhá na mimosoudní vyrovnání, jehož jednou variantou je odkoupení a uzavření lomu. To by podle ministerstva zvýšilo bezpečnost území. Kámen Zbraslav se nebrání jednání, ale nejprve žádá, ať je stažena žaloba. K tomu se ŘSD ani SŽDC zatím nemají.

