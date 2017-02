Seriál, který má odradit migranty. V režii Nigerijců vzniká ve Švýcarsku

Zápletka seriálu režiséra Charlese Okafora je jednoduchá: Mladý student Joshua se z nigerijského Lagosu dostane pomocí ukradeného víza do Švýcarska. Až tam si ale uvědomí, že je téměř nemožné získat v zemi azyl. Snaží se protloukat životem, v bernském parku prchá před policií, které se ale nakonec jako černý pasažér přistižený v tramvaji stejně dostane do rukou. Joshua se musí vrátit do vlasti s vědomím, že promrhal nejlepší léta svého života.

Scénář koprodukčního seriálu odsouhlasily úřady v Abuji i v Bernu a Švýcarsko na jeho realizaci uvolnilo 450 000 franků (11,4 milionu Kč), informoval sever 20minuten. Podle serveru by se za takovou částku v Nigérii dalo natočit hned několik celovečerních filmů.

Hlavním cílem seriálu je ukázat Nigerijcům, kteří uvažují o cestě do Švýcarska, co je v zemi helvetského kříže čeká. Loni podalo švýcarským úřadům žádost o azyl 1 106 obyvatel nejlidnatější africké země.

„Zjistili jsme, že příčinou migrace jsou často chybějící, nebo dokonce mylné informace,“ uvedl Lukas Rieder, mluvčí švýcarského Státního sekretariátu pro migraci (SEM). Pašeráci lidí podle něj často o Švýcarsku mluví jako o ráji na zemi či Eldoradu. Prostřednictvím seriálu chce Bern Nigerijcům poskytnout „objektivní informace“ a to bez „didakticko-osvětového nátěru“, který mívala dosud natáčená informační videa.

Typické prvky kinematografie z Nollywoodu, jak se v narážce na americký Hollywood přezdívá nigerijským filmovým studiím, by měly podle Riedera učinit informace stravitelnými i pro běžného diváka.

„Seriál toho moc nezmůže“

Kritiku si seriálový projekt vysloužil od organizací, které se věnují pomoci migrantům a uprchlíkům. „Seriál toho moc nezmůže. Je třeba bojovat hlavně s příčinami migrace,“ uvedl Stefan Frey, mluvčí spolku Švýcarská uprchlická pomoc (SFH), který zastřešuje několik organizací. „Otce, který už nedokáže uživit svou rodinu, ten film sotva zadrží,“ dodal. Na severu Nigérie podle Freye navíc panují podmínky podobné občanské válce.

Obyvatelé zemí, odkud lidé emigrují do Švýcarska, se podle mluvčího SFH navíc častěji než na informace z médií spoléhají na informace od příbuzných a známých, kteří už v Evropě žijí. „Ti domů posílají peníze a přikrašlují realitu, aby nevzbudili dojem, že selhali,“ řekl.

Švýcarské úřady jsou podle serveru 20minuten přesto přesvědčené, že seriál bude úspěšný. Filmaře z Nollywoodu, který je po indickém Bollywoodu největším producentem filmů na světě, si podle Riedera vybralo Švýcarsko mimo jiné kvůli jejich popularitě v celé západní Africe. Asi 200.000 kopií seriálů na DVD Švýcarsko poskytne přímo nigerijským úřadům, které svým občanům vydávají pasy.

