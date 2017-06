Senioři i děti doplatí méně za léky, poslanci ulevili i zdravotně postiženým

10:02 , aktualizováno 10:44

Rodiny s dětmi a lidé nad 65 let budou ročně doplácet méně za léky, schválili v pátek poslanci 124 hlasy ze 141 přítomných . U dětí do 18 let a seniorů do 70 let se maximální roční doplatek sníží na tisícovku ročně, pro důchodce nad 70 let se roční limit snižuje na pětistovku.