Exsenátor Novák je německý občan. Vydání to nebrání, tvrdí ministerstvo

„Orgány činné v trestním řízení s ním nakládají jako s německým občanem, ministerstvo spravedlnosti to nezpochybňuje,“ konstatovala mluvčí.

„Pro český orgán je to komplikace, jestliže jde o německého občana, protože každý stát si chrání své občany,“ řekl iDNES.cz právník Jaroslav Ortman. „Já si myslím, že je to i jeden z důvodů, proč tak pozdě vyšlo najevo, že byl zadržen už v prosinci,“ dodal právník. Ač jde o komplikaci, jeho vydání do ČR to ale podle něj nebrání. „Jsou platné principy, že se vydává do států, kde se čin spáchal,“ uvedl Ortman s tím, že kvůli nové skutečnosti by vydání mohlo trvat déle.

O Novákově vydání do Česka by měl podle česko-německého policejního centra v bavorském Schwandorfu rozhodnout soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Novák byl ve Frankfurtu zadržen na základě eurozatykače, podle informací Českého rozhlasu se tak stalo po jeho příletu z Los Angeles. Rozhlas také uvedl, že českého občanství se Novák vzdal.

Dozorující žalobce z pražského vrchního státního zastupitelství Tomáš Minx v pondělní tiskové zprávě uvedl, že v Německu je na základě eurozatykače vydaného českými justičními orgány „vedeno řízení proti jedné osobě“. V úterý řekl, že další informace poskytnout nemůže, a to s ohledem na potřebu chránit účel trestního řízení.

Novák byl v minulosti odsouzen ke čtyřem rokům vězení za přijetí víc než čtyřicetimilionového úplatku. Soud ho v roce 2015 po odpykání poloviny trestu podmínečně propustil poté, co se za něj zaručil motorkářský klub Gryphons (více čtěte zde).

Kauza Regionálního operačního programu Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé.

Obvinění míří mimo jiné na krajské špičky sociální demokracie - nynějšího předsedu ČSSD v Karlovarském kraji a starostu Chebu Petra Navrátila či bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou. Za ODS jsou vedle Nováka mezi obviněnými podnikatel Daniel Ježek, jenž jako jediný skončil ve vazbě, či bývalý primátor Mostu Vladimír Bártl (ODS), který je nyní ředitelem odboru ministerstva průmyslu a obchodu.