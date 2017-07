Senátoři odhalili své příjmy, figurují v nich dary i dluhy za miliony

Senátoři musí v přiznáních uvést nejen příjmy mimo senátní lavice, ale i úvěry, hypotéky, vykonávané funkce či třeba dary od rodiny.

Jedním takovým se pochlubil předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD). Od členů rodiny v přímé linii získal pozemek - les o velikosti 9­ 522 m2. Další dar přiznal i nejbohatší senátor - majitel skupiny herního průmyslu SYNOT Valenta. Na základě darovací smlouvy ze dne 7.­ října loňského roku mu připadl soubor movitých věcí v hodnotě vyšší než pět milionů korun.

Co přesně si pod tím je možné představit, ale není jisté. „Pokud pan Babiš potřebuje cokoliv zjistit, ať se na mne obrátí napřímo a ne prostřednictvím redakce MF DNES. V opačném případě vás odkazuji na mé majetkové přiznání, které je zpracováno tak detailně a přehledně, jako u málokterého z politiků,“ uvedl v reakci na dotaz MF DNES.

A svou odpověď neupřesnil ani po upozornění, že v přiznání je jen konstatování faktu, že něco nabyl na základě darovací smlouvy. „Mé majetkové přiznání je plně v souladu s požadavky stanovenými platnou legislativou. Nemám tedy důvod se k němu jakkoliv blíže vyjadřovat,“ uvedl. Posouzení dokumentu je prý v kompetenci příslušných státních orgánu.

Pozornost si zřejmě zaslouží i oznámení Františka Čuby (SPO). Do zhruba poloviny června loňského roku totiž působil i jako radní Zlínského kraje, což v dokumentu uvádí. Už ale nenapsal, kolik za to dostal, přitom o rok dříve přiznal, že to bylo zhruba 220 tisíc, a ještě další rok předtím uvedl částku 22 tisíc.

Mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková nicméně potvrdila: „František Čuba na funkci neuvolněného radního rezignoval 13. června. Do té doby mu byla vyplácena odměna.“ Čuba, kterého v Senátu dlouho nikdo neviděl, na dotazy MF DNES nereagoval.

Mercedes, VW i Škoda

Sdílný byl naopak senátor Jaroslav Malý (za ČSSD), který ochotně dovysvětlil své na první pohled také nic neříkající majetkové přiznání, ve kterém uvedl, že si pořídil auto za 1,3 milionu a cenné papíry za zhruba 2,4 milionu korun.

„Minulý rok jsem prodal ojeté auto Mercedes a koupil jsem si nové stejné značky. Pokud jde o cenné papíry, měl jsem cenné papíry, které měly ukončenou platnost a výhodnost, a koupil jsem nové výhodnější s krátkou dobou splatnosti, což je vzhledem k mému věku výhodné. Zdrojem byla jednak hodnota těch ukončených cenných papírů a jednak finance uložené na spořicím účtu, který nic nevynášel,“ napsal Malý v odpovědi.

Nové vozy si pořídili i Jan Žaloudík (ČSSD) a Pavel Štohl (ČSSD). První zmíněný investoval do Volkswagenu Tiguan, druhý do Škody Superb.

Druhý nejbohatší senátor - šéf firmy Juta Jiří Hlavatý (za ANO) - si naopak nakoupil cenné papíry za osm milionů korun. Především na dividendách své firmy si pak loni přivydělal zhruba 18,5 milionu korun. Zajímavostí v oznámení Hlavatého pak také je, že pobírá důchod přesahující měsíčně 55 tisíc.

Nejzadluženějším členem horní komory za loňský rok se stal Ladislav Václavec (za ANO), který splácí dvě hypotéky. Jedna je ve výši 1,65 milionu korun, druhá činí 3,8 milionu. „Splácím starý a nový dům,“ vysvětlil MF DNES krnovský senátor.

Na nemovitostech naopak vydělává třeba Hassan Mezian (ČSSD), kterému pronájem loni vynesl 2,2 milionu korun, nebo Václav Hampl (za KDU-ČSL). Ten si přišel na půl milionu.

Mezi senátory - milionáře kromě byznysmenů a majitelů nemovitostí patřili také lékaři. Ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík z ČSSD si loni vydělal 2,6 milionu korun. Na poloviční přivýdělek pak dosáhli jeho straničtí kolegové - bývalá ředitelka Ústavu experimentální medicíny Eva Syková a náměstek karvinské nemocnice Radek Sušil.

Byt za 2,4 milionu korun si loni mimo jiné na úvěr pořídila místopředsedkyně horní komory Miluše Horská (za KDU-ČSL + Nestran.). Pozemek s garáží si pak koupil Jiří Čunek. Celkem zaplatil 1,05 milionu korun. U Komerční banky má přitom bývalý starosta Vsetína, který si díky funkci loni přišel na půl milionu, doplatit ještě hypoteční úvěr ve výši přes 150 tisíc korun.