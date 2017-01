Senátoři nejtěsnější většinou podpořili zákaz kouření v restauracích

15:38 , aktualizováno 16:37

Boj o zachování kuřáren v restauracích se přenesl do Senátu. „Nevidím důvod, proč by tam neměly být kuřárny. Obsluha by tam nechodila,“ řekl nezařazený senátor Ivo Valenta. Návrh na zachování kuřáren podal, ač je sám nekuřák. Navzdory tomu senátoři z výboru pro veřejnou správu o jeden hlas zákaz kouření podpořili.