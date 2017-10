Senátoři odsoudili Zemana za to, že slovy k Ukrajině legitimizuje agresi

Senátor Václav Hampl navrhl usnesení, že Senát nesouhlasí s výroky českého prezidenta týkajícími se ruské anexe Krymu, které jsou v rozporu se zahraniční politikou České republiky.

„Těmito výroky prezident legitimizuje agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem,“ píše se v návrhu usnesení, podle něj má prezident respektovat zahraniční politiku České republiky a zásady mezinárodního práva a že Senát v souladu s vládní pozicí konstatuje, že Krym je nadále součástí Ukrajiny. Jeho oddělení od Ukrajiny je pak podle Senátu výsledkem ruské agrese a nemá oporu v mezinárodním právu. Pro usnesení bylo 38 ze 47 přítomných senátorů a odsudek Zemana tak v horní komoře parlamentu prošel.

„To usnesení je rozumné, podpořím ho,“ uvedl ještě před hlasováním předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. „Určujícím subjektem v zahraniční politice je vláda,“ zdůraznil.

„Není to poprvé, kdy nás velmi překvapil,“ glosovala Zemanova slova k Ukrajině, že stav kolem okupovaného Krymu by Ukrajina měla brát jako „fait accompli“ a spíš si vyjednat od Ruska kompenzaci, senátorka Zuzana Baudyšová za ANO. „Velmi těžko se jeho chování vysvětluje. Když se mě na to ptají v zahraničí, nevím, jak se z toho vykroutit,“ řekla Baudyšová.

„Místy to na mě působí tak, že vůbec nereflektuje naše členství v Evropské unii,“ posteskla si první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská nad slovy české hlavy státu, která svým projevem pobouřila jak mnohé české, tak ukrajinské politiky.