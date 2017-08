Senioři i děti zaplatí ročně méně za léky. Senát na to Ludvíkovi kývl

10:15 , aktualizováno 11:20

Starším lidem a rodinám s malými dětmi se finančně uleví. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík v Senátu obhájil návrh zákona, který lidem nad 65 let a dětem zajišťuje nižší roční doplatky za léky. U dětí do 18 let a seniorů do 70 let se maximální roční doplatek sníží na tisícovku ročně, pro důchodce nad 70 let se roční limit snižuje na pětistovku.