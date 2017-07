Lidi nejsou ovce k ostříhání, EET je paskvil, bouřili v Senátu její odpůrci

„Jsem tu ze zkorumpované země s rozvrácenou ekonomikou a zjevně nebudu mít ani peníze na to, abych se dostal zpátky na ambasádu,“ reagoval zjevně rozzlobený Belanič. Na místě se mu za atmosféru a za slova o zkorumpované zemi omlouval senátor Jiří Oberfalzer z ODS s tím, že nejde o názor českého Senátu ani České republiky.

Bábek předtím celý zákon o EET označil za nepotřebný paskvil. Tvrdil, že jediné, co elektronická evidence tržeb přinesla, jsou likvidované provozovny, zdražení, udávání a nenávist nepodnikající veřejnosti proti malým živnostníkům.

„Venku žije 10 milionů lidí, ne 10 milionů ovcí, které mají být ostříhány,“ protestoval proti elektronické evidenci tržeb, pro jejíž zavedení se ministerstvo financí, ještě pod vedením šéfa ANO Andreje Babiše, inspirovalo v Chorvatsku, šéf Asociace živnostníků Petr Havlíček.

„Nezabráníte snaze lidí obejít regulace. Budete muset najít kontrolory, kteří budou kontrolovat kontrolory,“ navážel se do EET. Petici proti ní přišel hájit její iniciátor a majitel Bezejmenné čajovny v Šáhlavicích na Plzeňsku Ivo Hucl.

Mezi podpisy pod ní je podle Hucla i 14 senátorů, 24 starostů, živnostníků, ale i řemeslníků, hospodských, daňových poradců a podpisy připojily i rockové kapely. „Zákon je třeba zrušit,“ řekl organizátor petice. Jestliže podle něj ministerstvo financí tvrdí, že se nedaří vybrat 170 miliard korun, peníze odtékají hlavně prostřednictvím nadnárodních korporací mezi Českou republiku.

„Zákon byl špatně připraven a již první vlny přinesly jen zmatek a nejistotu, plete si tržby a příjmy. S problémy se potýkají e-shopy i stánkaři na trzích,“ prohlásil Hucl.

Díky EET se vybere víc, než jsme slibovali, řekla Schillerová

Elektronickou evidenci tržeb naopak hájila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. „Prospěla jednoznačně. Meziročně máme nárůst výběru daně vyšší zhruba o 22 miliard korun, na DPH se to projevuje asi o 13,5 procenta, což je jednoznačně dopad zavedených opatření, kontrolního hlášení a evidence tržeb. Pro rok 2017 jsme deklarovali přínos EET 4,3 miliardy korun a já už si teď troufnu říci, že to bude víc,“ řekla iDNES.cz Schillerová.

Účtenková loterie, která na podzim začne, měla být podle ní motivačním faktorem, aby si zákazníci si účtenky nechávali. „Chtěli jsme přijít s pozitivní motivací, aby si zákazníci účtenky vzali, aby mohli získat některou z cen,“ uvedla. „Když jdu na nákup, tak beru účtenku, ale připouštím, že si ji neschovávám,“ řekla náměstkyně Schillerová. Sama se ale loterie účastnit nebude. „Nemám vůbec čas a jsem vytížený člověk. Nakupuji velmi málo, ale pokud nakupuji, tak si všímám, že si účtenky lidé berou,“ prohlásila. Není podle ní také pravda, že by firmy končily ve velkém rozsahu.

Ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Fojtík řekl, že apeluje na své lidi, aby se při kontrolách chovali rozumně a při prvním prohřešku ukládali sankce, které odpovídají samotnému přestupku. Finanční správa už uskutečnila 48 000 kontrol a zjistila kolem 16 procent pochybení. Podle něj to svědčí o tom, že většina podnikatelů si s evidencí tržeb uměla poradit.

„Doporučuji držet se méně emocí a více faktů. Zatím nic nenasvědčuje, že by klesal počet podnikatelů v důsledku EET. Pokud se díváme na OSVČ, tak meziročně je naopak nárůst počtu podnikatelů,“ řekl iDNES.cz šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

„I v dobách minulých, sledujeme to za posledních pět let, každý měsíc ukončovalo nebo ukončuje činnost 400 restaurací nebo stravovacích zařízení svou činnost a přibližně stejné množství naopak otevírá,“ tvrdí Havlíček. EET ale podle něj není všespásná. „Pokud chce někdo podvádět, bude podvádět dál a najde si jiné nástroje,“ uvedl a doporučil z ní vyjmout malé podnikatele s ročním obratem do půl milionu korun.

Evidenci tržeb chystala už bývalá pravicová vláda

Schillerová před senátory poděkovala bývalému prvnímu náměstkovi ministra financí Ladislavu Minčičovi, který zastupoval Hospodářskou komoru ČR a který řekl, že o nějaké podobě elektronické kontroly tržeb, se na ministerstvu financí uvažovalo už dříve za pravicových vlád. Minčič byl v pozici prvního náměstka ministra od roku 2010, za premiéra Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska.

Evidenci tržeb chválila prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. „Jsme přesvědčení, že tento zákon pomohl do jisté míry narovnat podnikatelské prostředí,“ uvedla. Prokazuje se podle ní, že personálu v restauracích narostly mzdy až o 30 procent v důsledku toho, že restaurace začaly evidovat tržby.

Senát už se návrhem na zrušení EET zabýval loni v prosinci. Senátní většina tehdy zamítla návrh skupiny senátorů z ODS a STAN a Iva Valenty, kteří chtěli elektronickou evidenci tržeb zrušit. Proti jejich návrhu se postavili senátoři ČSSD, ANO a část lidovců.

Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018.

