Lidé budou moci mít tři měsíce placené volno na ošetřování příbuzného

Ošetřovatelské volno bude podmíněno souhlasem zaměstnavatele. Nesouhlas s jeho poskytnutím bude moci ale zaměstnanci dát pouze v případě vážných provozních důvodů.

Z nemocenského pojištění mají lidé pečující o příbuzné dostávat ošetřovné ve výši 60 procent základu svého příjmu. Ošetřovatelské volno by mohlo trvat až 90 dnů, členové rodiny by se na něm mohli střídat. Volno by si mohli vzít lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici.

Starat se budou moci manžel nebo registrovaný partner ošetřovaného člověka, příbuzní v přímé linii, sourozenci, druzi nebo družky žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti i další příbuzní, například i tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc nebo jejich manžel, registrovaný partner či druh.

„Dávka bude vyplácena ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu, což rodině zajistí alespoň nějaký příjem do doby, než se pacient zotaví, nebo bude umístěn do nějakého vhodného sociálního či zdravotnického zařízení, maximálně však na tři měsíce,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD.

„Od tohoto kroku si naše vláda slibuje, že zlepší sociální situaci těchto rodin, zvýší zájem rodinných příslušníků vzít si nemocného člena rodiny do domácí péče a zároveň ulehčí situaci a sníží náklady zdravotnických zařízení, v nichž by jinak tito pacienti museli zůstat,“ je přesvědčen předseda vlády.

Lidé to budou zneužívat, kritizoval zákon senátor Kubera z ODS

Opoziční pravicová ODS s tím nesouhlasí. „Ošetřovné bude fungovat tak, že si hodně lidí řekne, že než aby šli do fabriky, řeknou šéfovi, že se budou tři měsíce starat o babičku. To je zákon, který přinese jen komplikace. Lidé ho budou zneužívat,“ kritizoval zákon místopředseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS.

Zavedení nové dávky kritizovala i Hospodářská komora, podle níž zatíží zaměstnavatele a může ochromit výrobu v některých provozech. Komora očekává také to, že někteří lidé budou ošetřovatelskou zneužívat.

Lidé si už podle něj na ty dárky od vlády tak zvykli, že už za to stejně vládní strany ani neocení. Senát ale zákon schválil bez diskuse. Pro bylo 51 ze 72 přítomných senátorů, proti pouhých pět.