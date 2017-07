Lidé budou muset mít nové televize. Prošla druhá vlna digitalizace

„Pokud bychom neudělali vůbec nic, uživatelé by se museli obrátit na provozovatelé satelitních a kabelových televizí. Znamenalo by to zhoršení pozice pro občany,“ řekl Havlíček.

Změna bude televizní diváky podle vlády stát asi 5 miliard korun za nákup nových televizních přijímačů nebo set-top boxů. S úplným přechodem se počítá v roce 2021. Zákon teď dostane k podpisu prezident.

Přechod na nový typ vysílání obě komory parlamentu schválily na návrh vlády proto, že pásmo 700 MHz je třeba uvolnit pro novou generaci rychlého mobilního internetu.

Do té doby se bude přechodně vysílat v současném formátu DVB i v novém formátu DVB-T2. Ministr průmyslu řekl v Senátu, že náklady na koupi nového set-top boxu, pokud si diváci nebudou chtít koupit novou televizi, nejsou tak vysoké, aby si to ani lidé ze sociálně slabších rodin nemohli dovolit.

Česká televize bude muset nabízet při vysílání zahraničních dabovaných filmů nebo seriálů také jejich alternativu v původním znění s titulky.

Zákon, který „zlomil vaz“ bývalému ministrovi průmyslu Janu Mládkovi, byl v Senátu přijat zcela hladce. Bylo pro něj 50 senátorů, 7 hlasovalo proti, 10 se jich zdrželo.

Přijatá novela zvyšuje pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a také pokuty operátorům. Zavádí možnost ukládat operátorům pokuty procentem z jejich obratu. Lhůta pro změnu mobilního operátora se zkrátí ze 42 na 10 dní.