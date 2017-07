Guru „židovského Talibanu“ Helbrans se utopil v Mexiku, píší Izraelci

Podle místních médií byl v pátek poblíž města Unión Juárez na jihu Mexika u hranic s Guatemalou nalezen utonulý muž, později ztotožněný jako vůdce židovského kultu Šlomo Helbrans. Patrně jej strhl silný proud, když se ponořil do řeky, aby se rituálně očistil před šabatem.

Helbrans se narodil v Jeruzalémě jako Erez Elbarnes, jeho rodiče byli sekulární Židé, sionisté a socialisté. On se však od svých třinácti let upínal k stále víc k radikální podobě judaismu. V polovině 80. let si otevřel v jeruzalémské čtvrti Bejt Jisra’el vlastní ješivu (židovskou školu) pojmenovanou Lev Tahor (Čisté srdce), v níž prosazoval názor, že pokrok a moderní doba kazí lidskou duši. Stejně jako jiní ultraortodoxní židé odsuzoval sionismus a vznik Státu Izrael.

V roce 1991 se i se svou početnou skupinou stoupenců odstěhoval do USA, čímž začala jeho pouť po západní polokouli. Po Spojených státech vystřídal ještě Izrael, kam jej deportovali, následně Kanadu a Guatemalu, konkrétně město San Juan La Laguna. Odtamtud sektu vyhnali v roce 2014.

Rozhodnutí však dopadlo i na tehdejšího starostu města Rodolfa Pereze, který byl za „vypuzení náboženské komunity“ odsouzen k ročnímu pobytu ve vězení, píše izraelský list The Times of Israel.

Zhruba čtyřicet rodin z Lev Tahoru podle izraelského serveru Jerusalem Post před třemi týdny zakotvilo v mexickém městě Unión Juárez. Nedaleko města měl pak kontroverzní vůdce také zemřít. Uvádějí to izraelská média s odkazem na list Diario Chiapas.

Religionisté a odpadlíci tvrdí, že v Helbransově sektě se vymývají mozky, uzavírají se sňatky mezi nezletilými a vzpurní členové jsou napravováni psychofarmaky (podrobný článek o sektě Lev Tahor najdete zde).

Letos v dubnu proto izraelský soud rozhodl, že je hnutí „nebezpečný kult“, uvádí The Times of Israel. „Na základě chování sekty vůči svým mladistvým, je vhodné označovat tuto skupinu jako nebezpečný kult, který vážně poškozuje fyzickou a emocionální pohodu dětí v komunitě,“ vysvětlila soudkyně Rivka Makayesová.