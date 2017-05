Šéfka centra Rubikon pro Impuls: Život na svobodě může Kajínka „semlít“

„Pan Kajínek bude vystaven velké zkoušce, jako všichni lidé, kteří se ocitnou v showbyznysu,“ uvedla Doubravová v pořadu Kauza dne Rádia Impuls. Po propuštění bude podle ředitelky Rubikonu Kajínek muset zvážit, co začne dělat poté, až mediální zájem o něj opadne.

Kauza dne Rádia Impuls Pořad Kauza dne s ředitelkou Rubikonu Dagmar Doubravovou vysílá Rádio Impuls v úterý 16. května od 18 hodin. Minulé díly pořadu si můžete poslechnout na webových stránkách rádia.

Doubravová tvrdí, že pro lidi, kteří se vracejí z vězení, jsou zásadní vztahy v rodině a to, zda se mají kam vrátit (více o rodinách vězňů čtěte zde). Pokud ne, jejich situace je mnohem těžší. „Čeká je boj o holé přežití, musí se zorientovat, najít si ubytování a starat se o to, z čeho budou žít,“ míní.

Sdružení Rubikon mimo jiné pomáhá propuštěným lidem najít práci. „Máme navázány zaměstnavatele, kteří nevyžadují čistý rejstřík trestů,“ vysvětluje. Jako příklad pozic uvedla zaměstnání v administrativě nebo ve stavebnictví.

Doubravová také zmínila, že mnoho vězňů pracuje i během doby, kdy si odpykávají trest, a vytváří si tím pracovní návyky. V současnosti podle ní pracuje zhruba 50 procent uvězněných a podle zkušeností Rubikonu je zájem o práci ve vězení větší než možnosti. „Ideální je, když člověk ve vězení pracuje a ihned po propuštění může pracovat ve stejném oboru,“ uvedla.

Kajínek by po propuštění mohl mít výhodu v tom, že ho někdo čeká a poskytne mu zázemí. Má sestru a podle dřívějších informací také přítelkyni. Pokud by se obrátil na Rubikon, jeho pracovníci by nejprve zmapovali jeho zájmy o konkrétní obory a případně mu nabídli rekvalifikaci, uvedla ředitelka.

Kajínek byl za dvojnásobnou vraždu z roku 1993 odsouzen k doživotnímu trestu. O revizi procesu v minulosti žádal marně (podrobnosti o jeho případu čtěte zde). Prezident Miloš Zeman nedávno oznámil, že Kajínkovi udělí milost (více zde). Rozhodnutí je překvapivé, protože Zeman po nástupu do funkce řekl, že milosti bude udělovat jen lidem ve vážném zdravotním stavu a navíc ne těm, kteří spáchali závažný násilný trestný čin.