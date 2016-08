Nový postrach japonských rybářů. Ochránci velryb dostali Válečníka oceánu

„Vůbec poprvé budeme dostatečně rychlí, abychom mohli chytat japonské lodě. Víme, že rychlost je rozhodujícím faktorem při zachraňování velryb v Jižním oceánu,“ sdělil výkonný ředitel Sea Shepherd Alex Cornelissen serveru CNN.

Sea Shepherd Sea Shepherd Conservation Society (zkráceně Sea Shepherd) je nevládní nezisková organizace, která se zabývá ochranou moří a oceánů. Hlavní sídlo má na ostrově San Juan v USA. Organizace byla založena bývalým členem Greenpeace Paulem Watsonem roku 1977 jako Earth Force Society. Ten se s Greenpeace rozešel mimo jiné kvůli tomu, že považoval jejich akce za málo důrazné. Organizace získala pro své akce podporu mnoha celebrit z oblasti showbyznysu (Martin Sheen, Daryl Hannah, Edward Norton, Pierce Brosnan, Christian Bale) a některých bohatých podnikatelů. Ti jim také poskytují finance na provoz Zdroj: Wikipedia

Nové plavidlo ochránců velryb se jmenuje Ocean Warrior (Válečník oceánu). Je 54 metrů dlouhé a má výtlak 439 tun. Dokáže plout rychlostí až 25 uzlů (asi 46 kilometrů za hodinu). Japonské lodě lovící velryby se dostanou maximálně na 22 uzlů. I proto na ně stávající flotila aktivistů nestačila. Jejich lodě totiž pluly nanejvýš rychlostí 15 uzlů. Nový stroj umožňuje také převoz malých člunů přímo na palubě, je na něm umístěn i heliport.

Plavidlo sestavila v Turecku nizozemská firma Damen. Podle tiskové zprávy aktivistů stálo devět milionů dolarů (asi 218 milionů korun). Na financování plavidla přispěly národní loterie Nizozemska, Velké Británie a Švédska. Ocean Warrior by se měl na moře vydat na konci letošního roku. Kotvit bude v jednom z přístavů v Austrálii.

Praktiky organizace Sea Shepherd se staly v minulosti terčem tvrdé kritiky. A není se co divit. Ochránci moří se už několik let snaží narušovat lov japonských velrybářů u Antarktidy poněkud neortodoxními postupy. Do lodních šroubů rybářských lodí zamotávají lana a na palubu házejí nádoby s barvivem nebo zapáchající kyselinou a oslňují posádku lasery.

Kritizovaný lov velryb

Lov velryb japonskými rybáři je dlouhodobě terčem kritiky ochránců přírody. Čtveřice rybářských plavidel se v březnu vrátila z antarktických vod s úlovkem 333 plejtváků malých. Od roku 2014, kdy Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) jejich lov zastavil, to bylo poprvé, co Japonci lovili u Antarktidy.

V sezoně 2014-2015 Japonci respektovali nařízení ICJ a velryby v antarktické oblasti nelovili. S lovem menšího rozsahu pokračovali pouze v Tichém oceánu. Poté však předložili Mezinárodní velrybářské komisi nový program, v jehož rámci by měli během příštích 12 let ulovit ve vodách Antarktidy 3 996 velryb, tedy 333 za sezonu. To je třetina oproti výlovu z minulých let.

Mezinárodní velrybářská komise v roce 1986 zavedla na komerční lov velryb moratorium, ve svém ustanovení však umožňuje členským státům „lovit velryby pro vědecký výzkum“.

Japonsko s ním souhlasilo, ale vymínilo si, že bude pokračovat ve výlovu, který je podle tvrzení Tokia spojen právě s výzkumem. Přitom netají, že většina takto získaného masa končí na pultech obchodů a na stolech restaurací. Výjimku z moratoria využívají také Island a Norsko a lov mají povolen i aljašští eskymáci.

Podívejte na střet lodi Sea Shepherd s rybáři: