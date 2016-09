Stávka milionářů? Ať se raději s námi Němeček sejde, říká praktický lékař

Ministr Němeček tvrdí, že ordinace mají příjem 200 000 korun měsíčně. Souhlasíte s tím?

V současné době je taková móda, že se prolžeme k definitivnímu vítězství. To je ale podle mého trapné. Sdružení praktických lékařů je nedílnou součástí celého týmu zdravotníků, se kterými ministerstvo jedná, a Němeček ho chce dehonestovat. Pan ministr vychází z čísel od pojišťoven a do svého prohlášení použil údaj, který je výchylkou nad normálem. Jsou to účelová prohlášení, která se mi nelíbí.

Jaké jsou tedy průměrné příjmy a výdaje ordinace praktického lékaře?

Průměrná ordinace čítající 1 700 jednicových pojištěnců (termín, který pomáhá vypočítat výši kapitační platby za jednoho pojištěnce, pozn. red.) dostává od pojišťoven zhruba 150 000. Jsou samozřejmě extrémy. V některých částech republiky musejí kolegové opečovávat až 2 500 lidí v jedné ordinaci, protože tam žádný jiný lékař není. Pak jsou samozřejmě malé praxe, například ve velkých městech, kde je lékařů dost.

Vedle příjmů z veřejného zdravotního pojištění máme i některé další jako vyšetření pro řidičské průkazy nebo pracovně preventivní péče. To nespadá do veřejného pojištění. Záleží to na lékaři, jak si to nasmlouvá. Ale je to relativně zanedbatelná částka. Z příjmu se platí nájmy, leasingy, sestry, odvody za zdravotní a sociální pojištění, materiál a další. Výdaje se pohybují kolem 90 000 za měsíc a zbývajících 40 až 50 tisíc je de facto reálný hrubý příjem pro lékaře.

Lubor Kinšt Zastával funkci místopředsedy Sdružení praktických lékařů, nyní je členem výboru. Přes 40 let je praktickým lékařem s ordinací v Jindřichově Hradci.

Proč chtějí praktičtí lékaři řešit problém s financováním?

Když při jednání vidíte, že se přidá jenom někomu, tak je logické, že se část lékařské veřejnosti ptá, proč nedostala taky přidáno. Němeček celkem populisticky a pod tlakem odborů, hlavně České lékařské komory, řekl, že zdravotníkům, sestrám a lékařům bude přidáno deset procent. Premiér Sobotka to potvrdil a my tu máme fantasmagorické číslo. Už teď přitom víme, že prostředky na zvýšení nebudou. Pojišťovny taky říkají, že slíbených deset procent nebude možné ufinancovat. Takže je otázka, kde se to zredukuje.

A do toho vystoupí ministr Němeček a prohlásí, že dávat peníze do kapitace (částka, kterou praktičtí lékaři pobírají za jednoho pojištěnce, pozn. red.) je stejné, jako vyhazovat je oknem, a že připravujeme stávku milionářů. Jak si to může dovolit říct jako úředník, kterého všichni platíme z daní? To mně osobně vadí, protože takhle se nevyjednává.

Pokud by mi pan ministr Němeček při jednání řekl: ‚Chápu vaše výtky, ale teď je situace v nemocnicích taková, že podle našich čísel hrozí personální rozvrat. Chceme v první řadě saturovat nemocnice a pro ambulantní sféru určitě počítáme s dorovnáním plateb v průběhu příštího nebo dalšího roku, protože to nejde udělat naráz.‘ To by byl přístup člověka, který by měl nadhled, a my bychom to mohli akceptovat.

Stávku ještě zvažte, vyzvala praktiky VZP Za posledních 5 let se zvýšily celkové měsíční platby VZP ordinacím praktiků z průměrných 170 tisíc na 203 tisíc korun, uvedl ve středeční tiskové zprávě mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. „VZP proto nechápe poslední kroky praktických lékařů, kteří ještě před ukončením jednání o úhradové vyhlášce avizují omezení zdravotních služeb pro naše klienty," uvedla pojišťovna. Praktiky vyzvala, aby zvážili konání stávky.

Ve Sněmovně byla také novela zákona, která by ambulantním lékařům uložila povinnou stáž v nemocnicích. Co vám na ní vadilo?

Ten návrh v zákoně byla náhrada za robotu a nucenou práci. Musel bych například na den zavřít ordinaci a jít na interní nebo chirurgické oddělení v nemocnici, kde bych vypisoval přijímací protokoly. V době praxe by ordinace samozřejmě nefungovala a pacienti by museli chodit do ambulance nemocnic. Vedlo by to k zalepení děr v nemocnicích.

Myšlenka vzdělávání praktiků byla humorná. Kolega, který je vysoce specializovaný ambulantní kardiolog, se mě ptal, co se má v nemocnici naučit, když primář oddělení má o dvě atestace méně a chybí mu dvacet let praxe. Pokud by se tam mohl něco naučit, klidně by tam šel. Návrh byl sice stažen z programu jednání, ale sám ministr Němeček prohlásil, že to je dobrý nápad a že se jej po dohodě pokusí prosadit znova.

Jak vypadá vzdělávání praktických lékařů v současné době?

Od samého počátku máme celoživotní vzdělávání, které organizuje Sdružení praktických lékařů. Musíme se každý rok účastnit mnoha školení, za které dostáváme kredity. Teprve potom je můžeme uplatňovat v rámci bonifikace u pojišťoven, které už před deseti až patnácti lety pochopily, že vzdělaný praktický lékař je pro ně výhoda.

Předatestační příprava zahrnuje stáže. Když mám rezidenta (mladý praktický lékař, na jehož přípravu přispívá ministerstvo zdravotnictví, pozn. red.), tak ho posílám do nemocnice na delší či kratší úseky. Na základě smlouvy tam zapůjčím svého zaměstnance. Pracuje a kontinuálně se tam v daném oboru vzdělává, například tři měsíce, a já ho platím. Tak to bylo, je a musí to tak být, aby se ten lékař nevyděsil, když vidí krev.

Jak by se podle vašich návrhů měla zlepšit situace praktických lékařů?

Potřebujeme dostat k jednacímu stolu ministra, aby si uvědomil, že jsme velice důležitá součást zdravotního systému. Primární péče dokáže odfiltrovat až 90 procent pacientů, kteří by jinak zahltili nemocnice. Nyní s námi jednají pouze jeho zástupci. Pokud by byla vidět konsensuální vůle ze strany ministerstva, tak by bylo od nás kontraproduktivní a neetické dál pokračovat v silnější rétorice.

Budou předneseny návrhy, které nestojí ministerstvo peníze. Bude to o kompetencích, o tom, aby nedocházelo k zbytečnému přecházení pojištěnců od jednoho lékaře k druhému jenom proto, že potřebují jeden chybějící lék, který jim konkrétní praktik nemůže napsat. To pak vede k prodražování péče.

Budeme se bavit o tom, aby byl obor zajímavý pro mladé lékaře. Souvisí to s ekonomickým ohodnocením. Když v nemocnici vidíte, že začínající lékař si vydělává po zdanění více než praktický lékař, tak to nutně vede k odlivu zájemců. Bohužel se snižuje počet studentů, kteří mají zájem jít do oboru všeobecného fakultního lékaře.